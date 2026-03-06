ダイキンオーキッドレディース第2日

女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディースが6日、沖縄・琉球GC（6610ヤード、パー72）で第2日が行われた。約7か月ぶりの復帰戦となった小祝さくら（ニトリ）が、鮮やかなホールインワン。昨年9月に手術を受けてから6か月、実況席も驚きの声を上げた。

160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放った打球は、グリーンで弾み、そのままカップに吸い込まれた。ギャラリーからは歓声が上がり、小祝は同伴競技者たちとハイタッチで喜んだ。18年「KKT杯バンテリンレディス」以来、自身8年ぶり2度目の快挙だ。

中継したU-NEXTの実況席も「おおー！」と驚き、「綺麗に入りましたね」「凄いですよこれ」と伝えた。動画を公開した日本女子プロゴルフ協会公式Xには「ゴルフの神様からのお祝いだ！」「流石さくちゃん持ってるね」「やっぱこの人は“持ってる”よね」などとファンから書き込まれていた。

小祝は昨年7月の明治安田レディスでツアー通算12勝目を挙げたが、翌週の大東建託・いい部屋ネットレディスを途中棄権。同9月に「TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）」の手術を受け、シーズンの残り試合を欠場した。着実にリハビリのステップを踏み、今大会が復帰戦だった。



（THE ANSWER編集部）