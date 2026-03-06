¡Ú¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Û³Ø¹»¹Ô»ö¤ä¤ª»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³èÌö¤Î¡ÖÇ»º°¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ú¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Û¤ÏÃÎÅª¤Ê¡ØÇ»º°¡Ù¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤âÂç³èÌö¤Î¡ÚÇ»º°¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Í¥¤¥Óー¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¿§¤È¤âÄ´ÏÂ¤·¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¾åÉÊ¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥«¥éー¡£Â´¡¦Æþ±à¼°¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥âー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ú¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Û¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ç»º°¡¦±ð¤á¤¡Ö¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò°ìµ¤¤Ë¾åÉÊ²Ú¤ä¤«¤Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\41,800¡¦Ãæ¤ËÃå¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹\30,800¡¦¥Ñ¥ó¥Ä\35,200¡¦¥Ð¥Ã¥°\82,500¡¦¥·¥åー¥º\53,900¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¯¥Á¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥À¥Ã¥Á¥§¥¹¡¦¥µ¥Æ¥ó¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¹âÌ©ÅÙ¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¤È¤Ã¤Æ¤â±ð¤ä¤«¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤1Ëç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½¡¢¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÚCOGTHEBIGSMOKE¡Ê¥³¥° ¥¶ ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥âー¥¯¡Ë¡Û¤Î¤â¤Î¡£
ÇØÃæÂ¦¤Ë¤Ï¿¼¤¤¥¿¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥âー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¸å¤í»Ñ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç»º°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤É²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤âÂç³èÌö¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎËüÇ½Ç»º°¡Ö¥¸¥Ã¥×¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×
¥³ー¥È\52,800¡¦Ãæ¤ËÃå¤¿¥È¥Ã¥×¥¹\35,200¡¦¥¹¥«ー¥È\38,500¡¦¥·¥åー¥º\64,900¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Ë
½ÕÀè¥³ー¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢åºÎï¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤Î¥¹¥Æ¥ó¥«¥éー¥¸¥Ã¥×¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£Ãå²ó¤·ÎÏ¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È½ÅÊõ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£¤ª¿¬¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¾æ´¶¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÎ·¿¥«¥ÐーÎÏ¤âÈ´·²¡£¿þ¤Ë¤Ï¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ý¤ß¤ò½Ð¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥È¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥À¥Ö¥ë¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ä¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â³èÌö¡£
¥ª¥ÕÆü¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥³ー¥È¤Ë¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ë¥Ã¥È¤ä¡¢¿þ¤Ë¥ìー¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿±ð¤ä¤«¤ÇÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥ó¥¹¥«ー¥È¤òMIX¤µ¤»¤Æ¥ì¥Ç¥£¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼Â¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤è¤êÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¸¥ì¡×¡ª
¥¸¥ì\39,400¡¦¥Ñ¥ó¥Ä\30,800¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹\28,600¡¦¥Ð¥Ã¥°\50,600¡¦¥·¥åー¥º\70,400¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\50,600
ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤È½ë¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÇ»º°¤ÎåºÎï¤á¥¸¥ì¤¬Âç³èÌö¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÀî¾å¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¼Â¸½¤·¤¿1Ëç¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ö¥¸¥ì¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿V³«¤¡¢¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸ª¥Ñ¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ª¼þ¤ê¤Î²ÚÔú¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ì¡×¤Ï»Ò¶¡¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤Î¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Ê¡Ø¥Ï¥ì¤ÎÆü¡ÙÉþ¤Ç¤¹¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ý¥í¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤ò¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó\37,400¡¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó\36,300¡¦¥Ù¥ë¥È\22,000¡¦¥Ð¥Ã¥°\82,500¡¦¥·¥åー¥º\70,400¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\69,300¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Ë
ºò¥·ー¥º¥óÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ý¥í¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥êー¥ó¤ÊÌÖÌÜ¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¡ÖÇ»º°¡×¤Ê¤é¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÂç³èÌö¡£¥¹¥Ý¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ë¥Ã¥È¤Ç²¹¤«¤¯¡¢¤Þ¤À´¨¤µ¤Î»Ä¤ë½ÕÀè¹Ô»ö¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¸µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤·¤ÆÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò½Ð¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¡£
¥¤¥ó¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ»º°¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡£¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ç»º°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿§¤Î¥Èー¥óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡Ú¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ëー¥¯¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Í¥¤¥Óー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
senior writer¡§Eiko Yanagibori