「Netflix」から公開されたスペシャルコラボにファンが騒然

野球のワールドベース・ボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は6日、1次ラウンド・プールCの台湾戦で初戦を迎える。それに先立ち、試合を中継する「Netflix」から公開されたスペシャルコラボにファンが騒然となっている。

NetflixのWBC公式Xは6日正午に新たなポストを投稿。「ダイヤのA act2 -Second Season-【Netflixスペシャルコラボ】青道高校野球部・沢村 栄純が日本の初戦相手『チャイニーズ・タイペイ』を紹介！」と題し、1本の動画を投稿した。B’zの稲葉浩志が歌う大会テーマソング「タッチ」に合わせ、大人気野球漫画「ダイヤのA」の沢村栄純で日本と対戦する台湾を紹介し、侍ジャパンにエールを送っている。

「ダイヤのA」とのコラボは告知されていたが、侍ジャパンの試合当日に“解禁”された粋な企画。ファンは騒然となり、投稿には「こういうのがあるってこと！？ これめっちゃ良いやん 次は御幸かな〜〜」「すごい」「ぉわあ！ 青道高校野球部 沢村栄純として紹介するの激熱！」などの声が殺到し、大盛り上がりとなっている。今後の登場キャラに注目する声もあり、大会中の見どころになりそうだ。



（THE ANSWER編集部）