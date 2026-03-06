“ポッタリアン”Snow Man佐久間⼤介、イベントでハリポタ愛爆発！
ハリー・ポッターの日本語吹き替え声優を担当した小野賢章と、ハリポタ大ファンの佐久間大介（Snow Man）が、駐日英国大使館で開催された映画『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年記念セレモニーにゲスト出演した。
【写真】小野賢章に呪文をかける佐久間大介（Snow Man）
今年で映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開から25周年を迎えるにあたり、ハリー・ポッター誕生の地・イギリスを象徴する駐日英国大使館で記念セレモニーが開催された。
イベントには、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー アジア・パシフィック プレジデント兼マネージングディレクターのジェームズ・ギボンズと、駐日英国大使のジュリア・ロングボトムが登壇。さらに、シリーズを通して主人公ハリー・ポッターの日本語吹き替え声優を担当した小野賢章と、かねてより「ハリー・ポッター」オタクの“ポッタリアン”を公言しているSnow Manの佐久間大介が、スペシャルゲストとして登場した。
小野はグリフィンドールカラーでまとめたブリティッシュスタイル、佐久間は憧れのスリザリンカラーのスーツに身を包んでステージへ。
自他ともに認めるハリー・ポッターファンである佐久間は、開口一番「ハリー・ポッター大好き！」と作品への愛を爆発させ、会場を盛り上げた。2人の衣装はハリー・ポッターとイギリスをイメージしたもの。胸元には「賢者の石」や「カエルチョコ」などのハリー・ポッターモチーフのピンバッジやブローチで彩られ、佐久間は「ハリー・ポッターのアイテムって、キレイと思ったり欲しいと思ったりするから、こうしてグッズになるのは嬉しい」「カエルチョコは絶対につけたかった」と衣装に込めた想いを語った。
「ハリー・ポッターの生まれたイギリスに行ったことはありますか？」という質問に対し、小野は「一番行っておかなきゃいけないはずの僕が、実はまだ行けていないんです」と告白。「キングス・クロス駅には行ってみたいです！」と憧れを語ると、佐久間も「僕も行けていないんですよ…」と明かし、会場から驚きの声が上がった。プライベートでも一緒に旅行に行くほど仲が良いという2人は、「じゃあ2人で行こう！」と盛り上がるなど、ほほえましいやり取りを見せた。
ハリー・ポッターとの出会いについて聞かれると、佐久間は「第1作の頃は小学6年生。人生をともにしてきた作品なので、25周年と聞くと“そんなに経ってしまったのか…”と思います。でもまたハリー・ポッターが盛り上がったらうれしい」としみじみ。さらに「第1作も映画館で観ているので、僕はハリポタ歴25年です。でもSnow Manのメンバーのラウールは1年前に全シリーズを観たんですよ。“最近知ったんだね、君は”って思いました」と笑い、「僕は音楽を聴いただけでどのシーンか分かります」と筋金入りのファンぶりを披露した。
また、これまでのハリー・ポッターとの思い出として、小野は「ダニエル・ラドクリフさんからビデオメッセージをいただいたり、トム・フェルトンさんにお会いしたこと」とキャストとの交流を挙げた。スタジオツアー東京のセレモニーイベントに登壇した際、楽屋でトムから声をかけてもらったそうで、「“ようやく会えたな、ポッター”って言われたんです。でもうまく話せなくて、“またな、ポッター”と言われて去っていきました（笑）」と、スターを前にして大緊張したエピソードを明かした。これには佐久間も「それはめちゃくちゃ鳥肌立った！」と感激した様子だった。
■佐久間大介の止まらない“ハリポタ愛” 呪文「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」披露
プライベートでも「ワーナー・ブラザース スタジオツアー東京 ― メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を訪れたことがある佐久間は、「入る前のオブジェでまず20分は写真を撮っていた」という推し活をトーク。「阿部ちゃんと舘様と、僕の親友の4人で、5時間滞在しました！」と、ハリー・ポッターの世界にどっぷり浸かって楽しんだ様子だった。日常にハリー・ポッターが溶け込んでいるほど好きで、「Snow Manのメンバーはハリポタ好きが多いから、楽屋から出番で出ていく時“アクシオ（※呼び寄せの呪文） Snow Man”って言ったことがある（笑）」と、メンバーとのエピソードを明かした。
佐久間の止まらないハリー・ポッタートークを聞きながら、小野は「さっくんの話を聞いているだけで、どれだけハリー・ポッターが好きなのかが分かります」と笑顔でコメント。そんな2人がそろって登壇したからこそやってみたいこととして、浮遊の呪文「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」を披露することに。
佐久間は「誰もが知ってる呪文！ かけたい！」と意気込み、小野は「これまで25年間かけ続けていたので、かけられるのは新鮮ですね」と話し、ついに佐久間が流暢に呪文を披露。呪文を唱えたあと、小野が宙に浮くはずが…「ウィンガーディアム・レヴィオーサ。あなたのはレヴィオサー」と、ハーマイオニーがロンを叱責するくだりを再現してボケると、佐久間も「僕が呪文をかけたのは、ハリーじゃなかったの!? ロンになった気持ち！」とリアクションし、会場は大きな盛り上がりを見せた。
