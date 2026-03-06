お笑い芸人・令和ロマンの松井ケムリが６日、都内で日本財団「親子ズレない防災」ＰＲイベントに出席した。

親子間での防災に関する対話のきっかけを作る展示イベントが６日から開催。松井は昨年５月に結婚を発表し、生後８か月の子どもを持つ新米パパの目線から防災についてのトークを行った。

松井は子どもとの防災教育について問われると、「まだ対話の段階ではない」と笑わせつつ、「子どもって、目離せないことが多いんで、ちゃんと言葉で伝えないともしものときは結構怖いので、めちゃくちゃいい取り組みだと思います」と同プロジェクトに賛同した。

イベントでは、親と子どもの災害への認識の違いを実際の回答を参考にしながら可視化した。松井は子どものけなげな回答に「かわいい。親から学んだことを忠実にしようとしている」としつつも、「いろんなケースがあるので、ケース・バイ・ケースなことを、一個ずつ話し合っていかないと子どもじゃその場で考えるのは難しい」と危惧した。

社会全体での、親子の防災意識のさらなる高まりを願い、松井は「コミュニケーションの一環として、対話しておいて悪いこと一個もない。ぜひ対話してみてください」と呼びかけた。