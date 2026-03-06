昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希の手作り弁当が話題だ。

６日までにインスタグラムで「朝からお弁当作り なんか毎回、卵×みどり×お肉みたいな似たようなのばかり作っちゃうんだけど いちごを入れたら彩り良くなってきたかな」とつづると、手作り弁当の写真などを公開。

「前はアレクがお料理は全部担当してくれてたんだけど最近は私もお弁当作る機会が多くなってきて少しだけ料理の苦手意識が減ってきたよ まだ難しいのは作れないから簡単なやつから徐々に作っていこ〜と」と続けた。

この投稿にファンからは「とっても美味しそうねー色とりどりで栄養満点だねー」「朝から沢山のお菜凄いです お子さんも大喜びですね」「お料理苦手って前から言ってたけど、これだけ作れるのはすごいです」「冷凍なしで手作りすごいです」「ちゃんと栄養を考えてますね」などのコメントが寄せられている。

川崎は２０１３年にアレクサンダーと結婚。不妊治療を経て１７年８月に長男、２０年１０月に長女が誕生した。昨年３月には第３子妊娠を発表し、６月に出産。今回も不妊治療の末、授かったことを告白していた。