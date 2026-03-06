◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ―オーストラリア（６日・東京ドーム）

前回大会は準々決勝に進出したオーストラリア（１勝）が６日、チェコ戦に臨み、１点を追う３回にホワイトソックスで村上宗隆と同僚のC・ミード内野手に３ランが飛び出し、逆転に成功した。

オーストラリアは０―１の３回に１死から８番バークが二塁への内野安打で出塁。その後、２死一塁からバザナが四球で出塁すると、２番ミードがチェコ先発オンドラの１３０キロのチェンジアップを見逃さず、左中間スタンドへと放り込んだ。

この日の試合前会見ではオーストラリアのニルソン監督が会見で、プレキャンプを行った東京・府中市内の子供たち約５００人を招待したことを明かしており、２階席などから多くの子供たちが観戦する姿が目立った。ミードの会心の一発には大きな歓声をあげ、大熱狂となった。

チェコは２回にチェルビンカの左翼線二塁打でチャンスを作ると、フルプが四球で一、二塁。１死二、三塁から７番メンシクが１４６キロの直球を高々と打ち上げ、先取点を取っていたが、直後に逆転を許す形となった。