『それスノ』深澤辰哉、シンガポールのスピリチュアル体験でまさかの異変 佐久間大介は幻の激レア動物を追う
9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』きょう6日（後7：00）の放送では、“最強の運試し企画”2本立てのシンガポールSPを2時間スペシャルで届ける。スタジオゲストには椎名桔平、池田美優を迎える。
【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ
動物大好き・佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画。第3弾で念願の初海外ロケが実現。ゲストの照英と共に、シンガポールに生息する幻の激レア動物を追う。まさに“運が試される”企画だが、 佐久間も「ポケマルは海外だな！」と今回は自信満々の様子。
さまざまな場所で「ポケマル」探しに奮闘する中、日本では絶対に見ることのできない超貴重な映像を続々ゲット。これには、大の犬好きだという椎名と28匹のペットを飼っている動物大好きの池田も、大感激。果たして、初の海外ロケでどんな「ポケマル」をゲットすることができたのか。
また、世界を目指すSnow Manの運気を上げるべく、世界のスピリチュアルをガチ検証する新企画「スピスピツアー」が始動。深澤辰哉＆渡辺翔太は、シンガポールのパワースポットとして知られる世界最大級の噴水「富の泉」や縁起担ぎの伝統儀式など、さまざまなスピリチュアルを体験する。すると、深澤の体にまさかの異変が…。
さらに、シンガポールのレジェンド占い師に、Snow Manメンバーの運気を占ってもらうことに。その鑑定結果が当たっているかを検証すべく、スタジオでは禁断の「スピ検証」も。新企画「スピスピツアー」の効果はいかに。
