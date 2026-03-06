高橋留美子×サンライズ作品フェア開催 『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』『MAO』新グッズ登場
漫画家・高橋留美子氏が原作・原案を手掛けるサンライズブランドのアニメ作品を特集したフェア『TVアニメMAO』放送記念「高橋留美子 原作･原案 × サンライズブランド作品フェア 〜私たちは、明日につながっていく。〜」が、サンライズワールド6店舗で開催14日より開催されることが決定した。
【画像】絵柄がセンス抜群！『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』の色紙＆新グッズ
対象となるのは、「週刊少年サンデー」にて1996年から2008年まで連載され、現在も世界的人気を誇る『犬夜叉』、その世界観を受け継ぐ『半妖の夜叉姫』、そして2026年４月４日よりアニメ放送が決定した最新作『TVアニメMAO』の3作品となっている。
「高橋留美子 原作･原案 × サンライズブランド作品フェア」では、3作品のアニメーションキャラクターデザインを担当された菱沼義仁氏による描き下ろしキービジュアルを使用したオリジナル新商品や、各作品の影付け原画と完成イラストがセットになったアートプリントなどを販売し。
サンライズワールド各店舗の物販コーナーにて1会計につき3000円（税込）購入ごとに、菱沼義仁氏によるイラストを使用した「複製ミニ色紙（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。全6店舗、全3種共通でいずれかが手に入る。
また、無料展示コーナーでは、『TVアニメMAO』の最新ビジュアルと、『犬夜叉』・『半妖の夜叉姫』の歴代宣伝ポスターをパネルで展示（東京）。『TVアニメMAO』の放送開始を記念した、高橋留美子氏の描き下ろし色紙も展示する（東京）。※5月24日までは「バンダイナムコ Cross Store東京」エントランスのショーケースにて、5月25日以降は「サンライズワールドTOKYO」内のショーケースでの展示となる。
【画像】絵柄がセンス抜群！『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』の色紙＆新グッズ
対象となるのは、「週刊少年サンデー」にて1996年から2008年まで連載され、現在も世界的人気を誇る『犬夜叉』、その世界観を受け継ぐ『半妖の夜叉姫』、そして2026年４月４日よりアニメ放送が決定した最新作『TVアニメMAO』の3作品となっている。
サンライズワールド各店舗の物販コーナーにて1会計につき3000円（税込）購入ごとに、菱沼義仁氏によるイラストを使用した「複製ミニ色紙（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。全6店舗、全3種共通でいずれかが手に入る。
また、無料展示コーナーでは、『TVアニメMAO』の最新ビジュアルと、『犬夜叉』・『半妖の夜叉姫』の歴代宣伝ポスターをパネルで展示（東京）。『TVアニメMAO』の放送開始を記念した、高橋留美子氏の描き下ろし色紙も展示する（東京）。※5月24日までは「バンダイナムコ Cross Store東京」エントランスのショーケースにて、5月25日以降は「サンライズワールドTOKYO」内のショーケースでの展示となる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優