FRUITS ZIPPER、冠番組が昇格！放送枠も拡大へ サプライズ発表にメンバー大騒ぎ「短いと思ってたから…うれしい!!」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの冠バラエティー番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』が、4月より毎週木曜深夜1時25分〜1時55分の放送枠に引っ越しすることが決定。テレビ朝日系平日深夜のエンタメゾーン『バラバラ大作戦』を飛び出し、昇格をはたした。
【写真】昇格決定が発表された瞬間…メンバーびっくり顔
放送開始から1年、枠の移動だけではなく放送時間も30分間に拡大。今後は、アイドル戦国時代を勝ち抜くためのアイドル力向上を目標に掲げ、さらにパワーアップして届ける。
5日深夜の放送では、メンバーにサプライズ発表した場面が公開。ハウススタジオでの収録が終了し全員ソファーに座っているタイミングで、スタッフからカンペを読むよう指示された、真中まな。内容はわからないながらも「ここでみなさんに発表があります！」と勢いよく読みはじめたが、カンペに書かれた“昇格”の文字を目にしたメンバーたちは真中が読み上げる前から、「えっ!?」「うわぁーー！」「やったー！」と大騒ぎ。
仲川瑠夏にいたっては歓喜のあまり立ち上がってガッツポーズまで披露してしまい、「待って待って！ まだ言ってないよ（笑）！」と真中が制止する事態に。その後、放送枠の昇格＆時間拡大を正式に聞いたメンバーは、「（番組が）短いと思ってたから…うれしい!!」（仲川）、「（深夜だけど）起きていられる時間じゃない!?」（早瀬ノエル）などと大興奮。7人全員で喜びを爆発させた。真中は「みんながTVerやTELASAで見てくれたおかげです。今後もぜひリアタイ、そしてTVer、TELASAでたくさん見てもらえるとうれしいです！」とファンへの感謝も語っていた。
【写真】昇格決定が発表された瞬間…メンバーびっくり顔
放送開始から1年、枠の移動だけではなく放送時間も30分間に拡大。今後は、アイドル戦国時代を勝ち抜くためのアイドル力向上を目標に掲げ、さらにパワーアップして届ける。
仲川瑠夏にいたっては歓喜のあまり立ち上がってガッツポーズまで披露してしまい、「待って待って！ まだ言ってないよ（笑）！」と真中が制止する事態に。その後、放送枠の昇格＆時間拡大を正式に聞いたメンバーは、「（番組が）短いと思ってたから…うれしい!!」（仲川）、「（深夜だけど）起きていられる時間じゃない!?」（早瀬ノエル）などと大興奮。7人全員で喜びを爆発させた。真中は「みんながTVerやTELASAで見てくれたおかげです。今後もぜひリアタイ、そしてTVer、TELASAでたくさん見てもらえるとうれしいです！」とファンへの感謝も語っていた。