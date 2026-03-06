コスメにも“発酵”ブームの波が来ています。化粧品メーカーだけでなく、意外な業界も参入するなど「発酵コスメ」が人気のワケとは？

【写真を見る】ナゼ人気？“日本プライドコスメ”とも呼ばれる「発酵コスメ」のメリットとは？【THE TIME,】

原料は米やはちみつ“発酵”で成分UP

【発酵コスメ】とは、コメや大豆など自然由来の成分に微生物を掛け合わせ、発酵させた成分を配合した化粧品のこと。

原材料には日本産の物が多く“日本プライドコスメ”とも呼ばれ、@cosmeの「2026年上半期トレンド予測」にノミネートされるなど、今注目のコスメです。

『@cosme』PR担当・郄木千恵さん：

「麹菌や乳酸菌といった微生物が原料を分解して“栄養素を増やす効果”が期待されている。2025年度よりも多くのお客様が使っていて注目度の高さがうかがえる」

中でも人気なのは、2025年下半期のベストコスメなど各賞で15冠を獲得した「FAS ザ ドレープ ボディミルク（YŪGIRI）」（250ml・6930円）。

郄木さん：

「はちみつの発酵液と、黒米発酵液が配合されている」

京都の「百花蜜」という希少なはちみつを酢酸菌で長時間発酵。その結果、グルコン酸という保湿などの成分が、通常の“約100倍も増加”するといいます。

30代女性：

「2月に買ったけどとても良い。肌触りも良いし香りもすごく好き」

2種類のコメ発酵液を配合した「ピュレア ホワイトライスエッセンスマスク」（7枚入・660円）も人気です。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「袋をあけると白い美容液がたぷたぷ。結構入っている」

コメを発酵させることで、アミノ酸・セラミドなどの成分が増加。肌にハリ・ツヤを与えるといいます。

さらに、資生堂が敏感肌用に開発したd プログラムの「バランス＆アクネケア ローション EX」と「モイストケア ローション EX」（各125ml・3300円）は、深海から採取された微生物を発酵させた美容成分を配合。これらは“海のヒアルロン酸”と呼ばれていて、肌環境を整えてくれるといいます。

発酵のメリットは「浸透」

発酵コスメが人気なのはナゼなのでしょうか？

『日本化粧品検定協会』代表理事・小西さやかさん：

「発酵コスメの最大のメリットは、分子量がすごく小さくなることで“肌の角質層に浸透しやすくなる”」

例えば、肌のハリを支えるコラーゲンの主成分であるタンパク質は、分子が大きくて肌の角質層に浸透しづらいのですが、発酵することでアミノ酸に分解され約1000分の1の大きさに。

また、発酵の原材料によっても違う特徴があるとのこと。

小西さん：

「米発酵エキスは保湿の機能。豆乳発酵エキスだとイソフラボンが豊富で、毛穴・ニキビで悩んでいる人にもオススメ」

他にも、ハトムギは透明感のある肌印象へ、オリーブを原料として発酵させたものは肌にハリを与えるといいます。

ヘアケアにも“発酵”の波

2025年に発酵導入美容液が大ヒットした『無印良品』では、“植物発酵液”を配合したシャンプーやコンディショナーも発売（各40ml・1290円）。

『良品計画』生活雑貨部 ヘルス＆ビューティー担当・中野倫弥さん：

「植物が本来持つ頭皮や髪に潤いを与える力に着目して、独自開発したコメヌカ発酵液・ハトムギ種子発酵液・オオムギ種子発酵液の3種類を入れている」

「日本酒」メーカーが発酵コスメ

年間850万本を売り上げる、世界的にも有名な日本酒メーカー『獺祭』（山口・岩国市）も発酵コスメに参入しています。

代表取締役・桜井一宏さん：

「お酒を造っていくと、“酒粕や米粉のような副産物”がどうしても生まれる。大体年間5000〜6000トンくらい酒粕が出てくるので、それを良い形で使っていきたい」

▼獺祭 モイスチャライジング クリーム（40g・1万1000円）

▼獺祭 オイル イン モイスチャライジング ローション（115ml・8250円）

▼獺祭 フェイシャルマスク（5枚入・3300円）

獺祭酒粕エキスには16種類もの天然アミノ酸が含まれていて、保湿とキメの整った肌にしてくれるといいます。

170年の老舗酒造メーカー『勇心酒造』（香川・綾川町）では、シワ改善高機能美容液「ライース®リペア コンセントレーションD+/W+」（各30ml・1万5400円）を2月に発売。

アミノ酸やペプチドなどの保湿成分が配合され、乾燥を防ぎ肌の潤いを保ちます。

敏感肌・アレルギーの人は「パッチテスト」を

広がりを見せる発酵コスメですが、注意する点もあります。

『日本化粧品検定協会』代表理事・小西さやかさん：

「肌が弱い人や、食品のアレルギーを持っている人は、その食品を発酵したエキスなどは少し気を付けて“パッチテストをしてから使う”などして欲しい」

（THE TIME,2026年3月5日放送より）