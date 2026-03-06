第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は開幕した５日までにメディアガイドを公開し、詳細な大会ルールが明らかになった。

ピッチクロック（投球時間制限）は、走者なしで１５秒以内、走者ありで１８秒以内と定められ、ピッチコム（サイン伝達機器）の使用も認められた。ベースもこれまでの１辺１５インチ（約３８・１センチ）から、メジャーで使用されている１８インチ（約４５・７センチ）に巨大化されたものが使用される。けん制もメジャーと同じように２度までしか認められておらず、３度目を試みて失敗すると、走者が進塁する。

先発投手が降板後も指名打者で打線に残って試合に出場できる「大谷ルール」は今大会でも採用。だが、野手登録選手の登板については「エキシビションゲーム（大会前の強化試合）はいかなる場合も不可能。大会中の登板は、大会本部（試合運営技術委員会）の許可が必要」と記された。同様の記載は前回大会もあった。

今大会、大谷は「指名打者」として出場選手登録。２３年の前回大会は「二刀流（ＴＷＯ ＷＡＹ ＰＬＡＹＥＲ）」として登録されて投打でフル回転した。だが、今大会はドジャースとの協議の結果、投手としては登板せずに打者に専念する見込みとなっている。登板の可能性は低いとみられ、登板するにしても大会本部の許可が必要となる。