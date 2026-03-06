Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ佐久間大介が黒柳徹子に“お願い”　単独初主演映画の主題歌を一緒にダンス「すごい！振り覚え早い」

５日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、人気９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の佐久間大介が出演。以前、黒柳徹子からもらった手紙を持参し、黒柳のさまざまなリクエストにこたえながら、黒柳にある“お願い”をして盛り上がった。

佐久間は、ジャケットのポケットから「誕生日だったときのお手紙で、３１歳の時にいただいたお手紙です」と、以前出演していたＮＨＫ Ｅテレ「みんなの手話」で、声での出演の黒柳からもらった手紙を取り出し、「これ、ずっとリビングに飾っていて。ありがとうございました」と、直接言えなかったお礼を伝えた。

そんな佐久間に、黒柳は「さっくんはダンスがお上手と聞きました。私の好きなカリスマックスの音楽でやってみてください」とリクエスト。佐久間が「うれしい〜」と言いながら披露すると「すごくいいみたい。ステキ、ステキ」と拍手して喜んだ。

佐久間は「アニメオタク兼Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」をキャッチフレーズにし、明るいキャラクターで知られるが、「今こんなに声も大きくて明るい感じなんですけれど、子どもの頃は引っ込み思案で、人と目も合わせられなくて」「親のことも他人だと思っていたくらい、人に対して壁を作っていた子だったんですけど」と幼少期を回顧。中学１年で事務所に入って２年ほどしてから、このまま引っ込み思案の自分ではダメだと思い「嫌われてもいい」と積極的に前に出るようにして、自分で性格を変えたと明かした。

そんな振り返りが終わると、今度は佐久間の特技である“オタ芸”をリクエストした黒柳。佐久間が「徹子にささげるロマンス〜」と全力で披露すると「すごいわね。めまいがするわね」と言いながら、「もう一回やってもらえる？」と“おかわり”をおねだり。２度の“オタ芸”を浴びごきげんだった。

また、佐久間の単独初主演映画「スペシャルズ」（６日公開）の主題歌がＳｎｏｗ Ｍａｎの新曲「オドロウゼ！」だと紹介されると、黒柳は再び「踊って！」とリクエストした。佐久間は音楽に合わせて披露してから、黒柳に「ぜひ、黒柳さんも一緒に踊っていただけますか？」とお願いした。

「いいですよ」という黒柳に、その場で振り付けを伝授。音楽がかかると、黒柳はノリノリでダンス。佐久間は「すごい！ありがとうございます。本当にすごい！Ｓｎｏｗ Ｍａｎより振り覚え早いですよ」と絶賛。黒柳は「Ｓｎｏｗ Ｍａｎに入れるか」とうれしそうだった。