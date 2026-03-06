【きょうまで】銀だこ『大創業祭』第1弾、“人気No.1たこ焼き”を通常税抜650円→390円で提供 3月4日〜6日の3日限定

【きょうまで】銀だこ『大創業祭』第1弾、“人気No.1たこ焼き”を通常税抜650円→390円で提供 3月4日〜6日の3日限定