新日本プロレスは６日、東京・大田区総合体育館で行う「旗揚げ記念日」の全対戦カードを発表した。

１９７２年３月６日に同所（当時の名称は大田区体育館）でアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレス。旗揚げメンバーで大田区体育館での第一戦の第一試合に出場したドラディションの藤波辰爾が参戦する。

５４年目の記念日の参戦は今年５月にデビュー５５周年を迎える藤波にとっても大きな記念となる一戦。「旗揚げ記念日スペシャル１０人タッグマッチ」と銘打ち藤波が息子のＬＥＯＮＡ、さらに「柔道金メダル」ウルフアロン、海野翔太、小島聡と組み、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、ＳＨＯ、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、成田蓮と対戦する。

ウルフアロンは２・１１大阪で成田に敗れＮＥＶＥＲ王座から陥落。さらに３・４後楽園ホールでの「ＮＪＣ」１回戦でドン・ファレに沈められ「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に屈辱の２連敗を喫している。藤波とのタッグで新日本プロレスの原点を吸収し「Ｈ．Ｏ．Ｔ」制裁への第一歩としたいところだ。

◆３・６大田区全対戦カード

▼第１試合 ２０分１本勝負

安田優虎、上村優也 ｖｓ 永井大貴、ドリラ・モロニー

▼第２試合 ２０分１本勝負

松本達哉、矢野通、後藤洋央紀、ボルチン・オレッグ ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼第３試合 ２０分１本勝負

外道、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ ザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平

▼第４試合 ３０分１本勝負

辻陽太、鷹木信悟 ｖｓ 金丸義信、ドン・ファレ

▼第５試合 旗揚げ記念日スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

ＬＥＯＮＡ、藤波辰爾、ウルフアロン、海野翔太、海野翔太、小島聡 ｖｓ ディック東郷、ＳＨ、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、成田蓮

▼『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６』１回戦 時間無制限１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ ｖｓ ジェイク・リー

▼同

ＯＳＫＡＲ ｖｓ カラム・ニューマン

▼ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・藤田晃生、ロビー・イーグルス ｖｓ 挑戦者組・ロビー・エックス、石森太二

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ＤＯＵＫＩ ｖｓ 挑戦者・マスター・ワト