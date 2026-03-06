MBS（大阪市北区）は6日、今年の「第98回選抜高等学校野球大会（センバツ）」公式テーマソングが、女性アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の楽曲「絶対的主人公」に決まったと発表した。

今年のセンバツは3月19日に開幕。MBSでは決勝戦を地上波で生中継し、大会の全31試合を公式サイト「センバツLIVE!」でライブ配信。CS放送「GAORA」でも全試合の中継を予定している。

また、大会期間中にはダイジェスト番組なども予定されており、「各番組内でテーマソング『絶対的主人公』を使用いたします」とした。

楽曲は書き下ろしで、3月10日に配信リリースされる。

◆超ときめき♡宣伝部 “ときめく恋と青春”をテーマに、世界中に“ときめき”を宣伝する（届ける）ことをコンセプトに掲げて活動。キャッチフレーズは「きみのハートにロックオンっ！」。

21年に「すきっ！〜超ver〜」が認知され、24年リリースの「最上級にかわいいの！」が大ヒット。25年の「超最強」はTikTok総再生回数25億回、MV再生回数が1300万回を突破するなど、人気楽曲を連発している。

3月4日に新アルバム「ときめきえがお」をリリース。3月28、29日は「ときめき春の晴れ舞台2026」を神奈川・ぴあアリーナMMで予定している。