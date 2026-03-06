2児の母・西山茉希「冷蔵庫スッキリ」具沢山クリームスパ披露「残り物とは思えない」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの西山茉希が3月5日、自身のInstagramを更新。手作りクリームスパゲティを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「残り物とは思えない」冷蔵庫の余り物がゴロゴロ入った具沢山クリームスパ
西山は「＃パスタ好みの違う2人が一種提供で満足してくれたクリームスパ」とつづり、手作りスパゲティの写真や動画を公開。冷蔵庫の残り物だというエビやウインナーがゴロゴロと入った彩りの良いスパゲティの写真を披露し、詳細な料理の手順とともに「冷蔵庫スッキリ」とつづっている。
同投稿ではそのほか、子供の顔ほどの大きさの晩白柚（バンペイユ）の写真や、晩白柚を剥いている動画、タオルで髪の毛を巻いた写真などを見ることができる。
この投稿には「料理上手」「美味しそう」「残り物とは思えない」「具沢山で贅沢」「真似したい」「お店みたい」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
