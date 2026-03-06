ゼッテリア『抹茶フェア』開催、「シェーキ抹茶」「黒糖ゼリー&抹茶パフェシェーキ」「濃厚宇治抹茶パイ」の3品が登場

バーガー･ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、3月11日から4月上旬までの間、『抹茶フェア』を開催し、抹茶を使用したスイーツとシェーキ、計3品を販売する。一部店舗を除く233店舗で販売予定。

【メニュー画像はこちら】シェーキ抹茶に、口どけの良いホイップクリームと沖縄県産黒糖を使用した黒糖ゼリーをトッピングした「黒糖ゼリー&抹茶パフェシェーキ」など3品

◆「黒糖ゼリー&抹茶パフェシェーキ」税込390円

抹茶を使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームと沖縄県産黒糖を使用した黒糖ゼリーをトッピングした。抹茶のほろ苦さと黒糖のやさしい甘みが調和する和風シェーキに仕上げた。ぷるんとした黒糖ゼリーで、食感にアクセントを加えている。

◆「シェーキ抹茶」Sサイズ240円、Mサイズ320円(各税込)

抹茶の味わいをシンプルに楽しめるシェーキ。今回のフェアから新たにSサイズがラインアップに加わり、より手軽にシェーキを楽しめる。

◆「濃厚宇治抹茶パイ」税込260円

宇治抹茶クリームとミルククリームの2層仕立てのフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ。宇治抹茶の芳醇な香りと深みのある味わいを、ワンハンドスイーツとして手軽に楽しめる。

※「黒糖ゼリー&抹茶パフェシェーキ」と「シェーキ抹茶」は機器調整により販売していない場合がある。

※「黒糖ゼリー&抹茶パフェシェーキ」と「シェーキ抹茶」はデリバリーで販売しない。

