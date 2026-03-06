ÌÀÆü7ÆüÌÀ¤±Êý¡¡ISS¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¾å¶õ¤òÄÌ²á¡¡À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´ÑÂ¬¥Á¥ã¥ó¥¹
ÌÀÆü7Æü(ÅÚ)¤ÎÌÀ¤±Êý¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS) / ¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢¶õ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÜÆ°¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤¸÷¤È¤·¤ÆÆù´ã¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤ä¸«¤¨Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÀ¤±Êý¤ÎÅ·µ¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤ä»þ´Ö
ÌÀÆü7Æü(ÅÚ)¤ÎÌÀ¤±Êý¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤ò¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£ISS¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISS¤ÏÃÏ¾å¤ª¤è¤½400km¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëµðÂç¤Ê±§Ãè¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó90Ê¬¤ÇÃÏµå¤ò°ì¼þ¤¹¤ëÂ®¤µ¤Ç¼þ²ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÃÏ¾å¤«¤éÆù´ã¤Ç¤â´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¤ä¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¾ò·ï¤¬Îô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·µ¤¼¡Âè¤Ç¤Ï´Ñ»¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÄÌ²á¤Ç¤ÏISS¤Î¹âÅÙ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ä»³¤Ê¤É¤Ë¼×¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶õ¤¬¹¤¯¸«ÅÏ¤»¤ë¾ì½ê¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÀ¤±Êý¤ÎÅ·µ¤¤Ï?
ÌÀÆü7Æü(ÅÚ)¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Í¹ñ¤ä¶áµ¦ÆîÉô¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ê¤É¤Ç¤Ï±À¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´ÑÂ¬¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶áµ¦ËÌÉô¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢±À¤Î·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤äÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯´ÑÂ¬¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸µ°Æ»¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«¤é¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤âISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ISS¤ÏÃÏ¾åÌó400km¤Î¹â¤µ¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¤ÎÆþ¤ê¸å¤äÆü¤Î½ÐÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤¬°Å¤¯¤Æ¤âISS¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËISS¤¬¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢Ìë¶õ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÜÆ°¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤¸÷¤È¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£