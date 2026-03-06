フリーランスのライター・神舘和典さんは、60代を迎えライターの仕事が激減。将来に不安を感じたことをきっかけに、様々な業種の仕事に挑戦してきました。内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数は21年連続で前年を上回っており、多くの60代が働くなか＜定年後の再就職先＞に悩む人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、神舘さんが自らの職業体験を赤裸々に綴った『60歳からのハローワーク』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】定年後も仕事はこんなにたくさんある！63歳の仕事探し体験レポート。神舘和典『60歳からのハローワーク』

60代で現場の解体仕事は危険

解体業の企業は、就労資格のない外国人が違法に働かないように現場をパトロールしている。その仕事を紹介してもらった。違法滞在の外国人を取り締まる仕事とは、世の中にはいろいろな職種がある。

工事現場に立ち続ける警備の仕事を行うには力不足だが、巡回パトロールならば60代でもやれなくもない。

実は最初、解体の現場作業を希望した。間違いなく、もっとも人手不足に苦しんでいる職種の１つだからだ。ゴミ収集の仕事を体験したことで少し体力に自信を持ててもいた。

解体の現場は日本人外国人問わず給与はいい。未経験で、資格をもっていなくても、日給１万３０００円ほどが期待できる。具体的な仕事は解体した建物の廃材を集めたり埃が舞わないように水を撒いたりだが、経験を積むと日給は２万円を超える。

廃材はトラックに載せて処分場に運ばれるが、積むにはコツが要る。荷台の周囲をベニヤ板で囲み、荷が道路に落下しないようにブロックする。その囲いの中に廃材を秩序だてて積んでいく。この技術を身に付けると評価が上がり給料も上がる。クレーンをはじめ重機を扱えると、さらに給与は増える。また、日本語の会話ができると、元請けと下請けとのコミュニケーションの助けになるので評価が上がる。実際に日本人が好待遇で働いていると聞いた。

しかし、現場の仕事は元請け業者に断られた。63歳で未経験者が現場で作業を行うのは危険すぎるという判断だ。その代わりに提案されたのが、現場をパトロールする仕事だった。

素手で便器磨き

集合は元請け会社のロビー。その後、会議室で業務の説明を受けた。一緒に現場をまわってくれるのは30代の役員、スギモトさん（仮名・以下同）。創業時からいて、今は取締役の１人だ。彼も若いころは社長のやんちゃ仲間だったらしいが、今はそんな様子はまったく感じられない。

「社長の友だちだから責任ある仕事を任されていると思われたくないんです。縁のあったこの会社、この仕事で、自力で成果を上げたいと思って働いています」

スギモトさんは言う。仕事をするモチベーションなのだろう。

出発前には社内の清掃を行った。担当は社屋の３階の男性トイレ。なかに入ると、掃除する必要を感じないくらいピカピカだった。常に清潔を心がけているのだろう。

「これを使ってください」

と、スギモトさんからしぼった雑巾を渡された。

目の前で彼は手袋もせずに便器を雑巾でゴシゴシ拭き始めた。素手で行うのが会社の方針らしい。気合いを感じた。役員が率先して素手で便器を掃除したら、社員もやらないわけにはいかない。こういう行いは会社にいい緊張感をもたらす。

トイレ掃除に重きを置く経営者は少なくない。パナソニックホールディングスの創業者で“経営の神様”と言われる松下幸之助氏は自社工場のトイレが汚れていたことに憤り、自らの手で掃除をしたエピソードが残っている。２０２５年１月に他界したカー用品メーカー、イエローハット創業者の鍵山秀三郎氏は毎日素手で便器を磨き上げていたという。「凡事徹底」の精神を持つ経営者が多いせいか、自己啓発セミナーの多くがトイレ掃除の大切さを説いている。

手袋をせずに便器を磨くことに抵抗を覚えなかったわけではない。なにしろ、見ず知らずの人たちがオシッコをした便器だ。しかし“郷に入れば郷に従え”という。ヴェンダースの映画『PERFECT DAYS』で便器をゴシゴシ磨く役所広司の姿に禅の精神を感じてもいた。受け取った雑巾で、男性用の小用便器をキュッキュと磨いていった。

解体業のパトロール隊として出動

掃除を終えると、いよいよ現場へ出動。社用車で事務所を出た。この日はあいにくの雨天。解体作業を休んでいる可能性も危惧したが、どこも通常通り稼働していた。現場は日雇いが多い。休んだら、その日の収入はゼロだ。

最初の現場を訪れて「危険」と言われたわけがよくわかった。80坪ほどの敷地に建つ50坪ほどの日本家屋の解体だったが、クレーンのヘッドを使ってひたすら破壊する。建物をガンガン壊していく。柱や壁や屋根が上から降ってくる。地面には廃材が重なり、雨のせいで地面はぬかるみ、落ちてくる廃材を避けるだけでも大変な労働だ。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

作業員は６人。この日は全員トルコ系クルド人だという。もちろん在留資格を持つ人たちだ。クレーンを操縦する男性とトラックに廃材を積む男性がリーダーシップをとっていた。あとの４人のうち３人は男性、１人は女性だった。男女とも鎧を着ているように立派な身体だ。

リーダー格の２人のほかは、廃材を拾って集め、トラックに積み、埃のたつところに水撒きをしている（雨降りに水を撒くので、地面は沼のようになっていた）。他の作業員が働く姿をながめている時間は長く、これで日給１万３０００円ならばコストパフォーマンスのいい仕事かもしれない。

スギモトさんは担当エリアの現場を手際よくまわっていく。日雇いの僕はサポート役に徹する。現場作業員の名簿をはじめ書類を持ったり、トラックや重機を誘導したり。

名簿と労働者を照合するときは現場にうっすらと緊張が走った。クレーンを操縦していたリーダーが、パトロール担当の男性にその日のメンバーの名前と在留証明書を渡す。名簿には見たことのない文字で名前が書かれていた。まったく読めない。このときに在留資格のない作業員がいたら、その人は現場から追放される。もちろん日当は支払われない。その作業員が次の抜き打ちパトロールのときにまた現場にいたら、下請け会社は即契約打ち切りになる。この元請け会社からは二度と受注できない。

日本人が活躍するチャンスのある業種

この解体元請け会社から現場作業員として雇用されることはなかったが、ネットで調べてみると、他社では現場作業員の求人はある。しかし、実際に作業現場を見た後、応募する気持ちにはなれなかった。確かに危険すぎる。

こうした状況はしばらく続くだろう。日本人の若い世代は解体の現場の仕事をやりたがらない。常に危険と隣り合わせで、朝から夕方まで泥にまみれる重労働だからだ。それで、トルコ系クルド人、ベトナム人、コスタリカ人……など日本語が不自由な外国人労働力に頼らざるを得なくなっている。

しかし、元請け業者も下請け業者も外国人ばかりではなく日本人も雇用したい。言葉の壁がなく、コミュニケーションをとりやすい。

現場に日本人がいれば作業はスピーディーになるだろう。パトロールの負担も軽減される。日本では多くの産業が成熟しきっていて、未経験者が参入する余地が少ない。でも体力に自信があり本気で解体業に身を投じる気骨があれば、チャンスを見つけられるかもしれない。未成熟の業種だからだ。そもそも２０００年代くらいまでは、現場でも日本人が頑張っていた業種だ。日本人が活躍する場はまだまだ残されている。

そして、この会社のように現場をパトロールする会社は増えるのではないだろうか。

※本稿は、『60歳からのハローワーク』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。