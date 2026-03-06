３日、重慶市永川区仙竜鎮に広がる菜の花畑。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）

【新華社重慶3月6日】中国重慶市永川区の仙竜鎮ではこのところ、1万ムー（約667ヘクタール）余りの菜の花が見頃を迎えている。花に覆われた大地は黄金色の海を思わせ、春を感じようと大勢の観光客が訪れている。

３日、菜の花畑でショーを披露するパフォーマー。（重慶＝新華社記者／唐奕）

３日、菜の花畑で記念撮影する漢民族の伝統衣装「漢服」の愛好家。（重慶＝新華社記者／唐奕）

３日、菜の花畑でパフォーマンスを披露する漢民族の伝統衣装「漢服」の愛好家。（重慶＝新華社記者／唐奕）

３日、菜の花畑でパフォーマンスを披露する観光客。（重慶＝新華社記者／唐奕）