家事や日常生活で酷使され、365日刺激と乾燥にさらされる手元は、顔以上に年齢が表れやすいパーツです。働き者の手に必要なのは、日常のこまめなケア。ダメージを最小限に抑え、手厚くいたわる意識と習慣を身につけましょう（撮影◎ケント・チャン 取材・文・構成◎片岡えり）

* * * * * * *

使うのが楽しみになるハンドクリームを選ぼう

朝晩はもちろん、水仕事や手洗いのあとにも使いたいハンドクリーム。

「たっぷりとり、手のひらに広げて体温で温めてから、手の甲や指の節、爪の先までしっかりなじませます。気に入った香りや質感のものを選び、探さなくても手に取れる場所にいくつか常備し、外出用のバッグにも入れておきましょう」。

１：ハンド／ネイル トリートメント クリーム LOVEエディション 30mL￥1,650／クラランス（数量限定）

植物由来の保湿成分で手と爪をしっとり潤し、つややかに。ピンクのパッケージと花の香りが愛らしい。

２：エクシア エターナル エンヴィ ハンド〈医薬部外品〉40g ￥3,850／アルビオン

コウジ酸で美白し、美容成分でエイジングケア。とろけるようになじんで潤いを巡らせ、痩せた手もふっくらしなやかに。

３：リトリート ハンド マッサージ セラム30mL ￥2,750／OSAJI

ヒアルロン酸で水分をキープし、セラミドの合成も促す美容液。アオモジとラベンダーの香りを楽しみながらマッサージしてハリ感アップ！

４：アトリックス ビューティーチャージプレミアム トーンアップ ハンドクリーム SPF20・PA+ 60g ￥1,100（編集部調べ）／ニベア花王

潤しながら黄ぐすみをカバーし明るく見せる。紫外線を防ぎ桜の香りも◎。

５：ベリーチェリー ハンドクリーム 50mL ￥2,420／ヴェレダ・ジャパン（数量限定）

セサミオイルとシアバターの濃密な潤いで指先までなめらかに。チェリー、アーモンド、バニラが溶け合う甘く華やかな香り。

６：ラ クレーム マン デニム 50mL ￥12,210／シャネル（2/27限定発売）

スッとなじんでベタつきを残さず、弾力と明るさをもたらすハンドクリームが、限定デニムポーチで登場。バッグに携帯し、いつでもどこでも。

７：ヴィアク ハンドケアジェル 50g ￥2,750／FUNKYCRUISE

アルコール、防腐剤、界面活性剤、消毒薬を含まないヴィアクウォーターがベース。殺菌しながらバリア機能を改善し、手荒れや赤み、乾燥をケア。

※記事内の商品価格はすべて税込です