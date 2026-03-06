結婚10年目を迎えた五代夫婦＜娘と二人で出ていきたい＞突然の妻・紗綾の告白。思考が追い付かない夫・敦史が絞り出した言葉は…

結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。

ごめんなさい

【１】

【２】

「なんだそれ」

謝罪とともに語られた紗綾の決意。

気の迷いではないと悟った瞬間、夫・敦史の胸に重い現実が…。

「子供と二人で出ていきたい」

その言葉に、敦史はさらなる衝撃を受ける。

それで？

【３】

【４】

「ナニソレ 何言ってんの？」

まさかの紗綾の言葉を、受け止めきれないままでいる敦史。

「わかったよ さーちゃん」

過去の浮気を思い出し、自分の責任として受け止めようとするがーー。

それはない

【５】

【６】

「改めてごめん」

謝る敦史を前に「それは全然関係ない」と否定した紗綾。

「すきな人」

じゃあ、それがつまり意味するのは…不倫？

おい

【７】

「俺はさーちゃんの”好きな人”じゃないの？」

我慢できずに問いかける敦史。

果たして紗綾の胸中はーー。

