2025年8〜9月に行われたバレーボール女子世界選手権では、驚異的な粘り強さで点を取りにいく日本代表チームの姿が観る者を魅了した。主将を任されたのは、現在イタリアのプロリーグで活躍する石川真佑選手。男子代表主将・石川祐希選手の妹だ。貪欲に勝利を求め続ける彼女が目指すものは――（構成：吉井妙子 撮影：岸隆子〈Elenish〉）

【写真】CEVカップを制し、笑顔が弾ける石川選手

メンバーを見た時に覚悟を決めた

――世界選手権の反響には驚きました。タイのバンコクから帰国したら、「すごかったね」「感動したよ」と、たくさんの方が声をかけてくださったんです。最近は男子バレーが人気なので、女子バレーはその陰に隠れてしまっていましたが、今回、「女子も面白い」と思っていただけたなら嬉しいです。

2025年に選出された新代表チームで挑んだ世界選手権では、強豪のブラジルと熱戦を繰り広げてフルセットに持ち込んだものの、あと一歩及ばず4位。主将の石川選手は、各ポジションの優れた選手に与えられる「個人賞」に選ばれた。

――アウトサイドヒッターの最優秀選手に選出されたのは嬉しかったのですが、正直、複雑でした。チームがメダルを獲って個人賞もいただいていたら、素直に喜べたと思います。でも、あと一歩のところで表彰台を逃してしまった。その悔しさのほうが大きかったです。

ただ、世界女子バレーの《顔》であり、私が尊敬するガブリエラ・ギマラエス選手（ブラジル）と一緒に表彰式で並ぶことができたのは、誇りに感じました。「あ、ガビ（ギマラエス選手の愛称）の隣にいる！」って。（笑）

25年5月から、ロス五輪に向けて新たに発足した日本代表チームの主将を務めさせていただいています。私はもともと人見知りで口下手なので、キャプテン体質ではないんです。でも、メンバーを見た時に、東京五輪とパリ五輪を経験している私が主将を務めないといけないだろうな、と覚悟しました。



2025年9月6日、世界選手権準決勝。自らのプレーでチームを引っ張る（写真提供：AP／アフロ）

東京五輪の時は21歳、パリ五輪の時は24歳。代表の中では若手グループに入ります。当時は立場も役割もそんなに考える必要がなく、とにかくチームが勝つために自分がやれることを精一杯頑張るだけでした。

一方、主将となると、自分のこと以上にチーム全体を見なくてはなりません。とはいえ、いきなり自分を変えるのも難しい。もちろん、言葉で伝える必要がある時はそうしていますが、今は、勝つためにどんな考えや技術が必要かを、自分のプレーや行動で示すことに重きを置いています。

女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督は、石川選手をこう評した。「彼女のリーダーシップに満足している。選手全員が彼女を尊敬しているし、選手それぞれに対してもベストな方法でアプローチしてくれている。彼女の存在は、チームに化学反応を引き起こした」。

――バレーの技術は、とても感覚的なものなんです。たとえば、スパイクしようとジャンプした途端、相手ブロック3人に阻まれた場合、どこに打つか。相手選手は背が高いし、ブロックが3枚つくと突然、巨大な壁が現れたように見えます。

そこを打ち抜く方法はいろいろありますが、空中での瞬時の判断は言語化しにくい。なので、「私はいつもこうしているよ」という姿を見てもらったほうが、言葉より正確に伝わるような気がするんです。

日本チームの強みは全員で点を取れること

――私はアウトサイドヒッターとしては身長がかなり低いほうで、174cmしかありません。でも、子どもの頃からこの課題と向き合ってきたので、小柄でも世界に通用する思考や技術を磨いてきた自信はあります。

私の技術を参考にしてくれているのかどうかはわかりませんが、今の代表の主力アウトサイドヒッター陣は、ほとんど170cm台なんです。外国勢は190cm台が多く、これまでの日本代表も180cm台の選手がエースを張ってきました。

でも、攻撃の戦術を工夫したり技術を磨いたりしていけば、170cm台でも世界に通用する。それを今回は証明できたような気がします。

監督の考え方も、チームに大きく影響していますね。監督には、練習の時から「失敗してもいいから打て」と、アグレッシブに攻めることを求められました。これまでの日本チームは、練習でもミスをしたくないから緩く打ったりかわしたりすることが多かったのですが、とにかく思いっきり打て、と。

その方針がチーム全体に行きわたり、皆が打ち切れる力を身につけたことも、チームが変われたきっかけになったのかもしれません。だから今回、どんな際どい場面に立たされようと、誰も逃げずに攻め切りました。

あの大会では一人ひとりが、チームのために自分ができることを全部やろうとしていた。高さが足りなくても、全員で攻める、全員で守る、全員で点を取りにいく。意識がビシッと揃っていて、日本チームの強みが出ていたと思います。

＜後編につづく＞