「猫さん声シブいwww」→テロップで“大御所俳優”が務めていたことが判明「驚いたわ」『旅と僕と猫』第1話【ネタバレあり】声優を大和田伸也が務める
テレビ東京で6日、木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30〜）の第1話が放送された。猫の声を吹き込んでいた“大御所俳優”に反響が寄せられている（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】声優はあの大御所俳優！中川大輔に抱っこされる大吉
本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。
第1話では、猫と話せる不思議な力をもつ猫神（中川大輔）が、取材で静岡県伊東市を訪れる。文房具店の猫・大吉からラーメン店の情報を聞いた猫神は、地元で愛されるラーメンに舌鼓を打つ。
さらに東海館や伊東マリンタウンなど伊東のスポットを巡る中、迷子の猫・マルを捜す飼い主の加賀美優花（足立梨花）に出会う。マル捜しに協力することになった猫神は、大吉や保護猫たちから有力な情報を得て、マルを見つけた。
SNSでは、「猫さん声シブいwww」「大吉さん声渋ッッッッッwwwwwwwww」など、大吉の声に注目する声が集まった。番組終了直前のテロップでは大和田伸也が務めていることが記され、「大吉さんの声が大和田伸也さんなのに驚いたわ」「大和田伸也さんがcvしてて豪華やん」などの声が寄せられていた。
