「猫さん声シブいwww」→テロップで“大御所俳優”が務めていたことが判明「驚いたわ」『旅と僕と猫』第1話【ネタバレあり】声優を大和田伸也が務める

「猫さん声シブいwww」→テロップで“大御所俳優”が務めていたことが判明「驚いたわ」『旅と僕と猫』第1話【ネタバレあり】声優を大和田伸也が務める