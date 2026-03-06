第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。2年連続10回目の出場となる東洋大姫路（兵庫）は大会3日目の第1試合で花咲徳栄（埼玉）との対戦が決まった。

松本太翔（たいと）主将（3年）は「甲子園なので、できるだけ強い相手とやりたかった。花咲徳栄さんはめちゃくちゃ強い。チームとしても“ヨッシャ”ってもう一つ気合が入る」と気持ちを高ぶらせた。松本主将がくじを引く時点で大会初日と3日目の2枠が残っている状態。「監督さんから開幕日だけはやめてくれって言われていたので」と“大役”を果たしてホッとした表情も見せた。

「開幕日の試合になると一度宿舎に帰ったりしてバタバタするでしょ」と岡田龍生監督（64）。「3日目はちょうどいい。後ろの方だと勝ち進めば試合日程がつんでくる」と松本主将が引いた日程に満足げだ。「僕は花咲徳栄さんとは履正社の時を含めて一度も当たっていない。学校としては（03年）に延長再試合していますよね。岩井監督の指導力もあるし、レベルの高いチームなんで楽しみです。ウチは力ないんで、何とか当たって砕けろでやろうと思います」と不敵に笑っていた。