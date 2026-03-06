6日の衆院予算委員会で、中道改革連合の野間健議員が、定員数減少が続く農林水産省の職員の在り方をめぐり、鈴木憲和農水大臣に質した。

【映像】「よくわからない回答でした」→場内に起こった笑い（実際の映像）

野間氏は、かつて野村哲郎元農水大臣にこう提言したという。

「例えば畜産局が霞が関にある必要ないんですよね。南九州とか鹿児島とかですね、あるいは熊本とか、北海道とか、そういうところに職員さんの半分以上いてもいいんじゃないですかと。霞が関に畜産もなければ、コメ作りもやってないんだから、現場に出したらどうですか？というお話はしたことありますけど、『いやぁ、なんか東京にないとどうのこうの…』ってよくわからない回答でした」

場内に笑いが起こる中、野間氏は続けて「現場が大事と一番、鈴木大臣おっしゃってますから。そういったこともされたらどうでしょうか。いかがですか」と迫った。

これに対し鈴木農水大臣は「今、できれば山形っていうのもあげていただきたかったんですが」と、自身の選挙区に触れて場を和ませると、「やはり、できうる限り、我々は現場に近いところでやることが大切かと思います。確かに霞が関でずっと建物の中に私も働いておりましたが、現場と近いのかどうかと言われれば、当然、土のにおいがする場所ではありませんので、そうした観点も持って、働き方も含めてですね、考えることが必要だろうとは思います」と述べた。（ABEMA NEWS）