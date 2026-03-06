¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡Û À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡²ÖÊ´¾É¡Ö¸ÆµÛ´ï¤Î¶õµ¤¤Ç¸«»ö¤ÊÉ÷Á¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö²ÖÊ´¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÚALSÆ®ÉÂ¡Û
NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÖÊ´¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡Û À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡²ÖÊ´¾É¡Ö¸ÆµÛ´ï¤Î¶õµ¤¤Ç¸«»ö¤ÊÉ÷Á¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö²ÖÊ´¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÚALSÆ®ÉÂ¡Û
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÆµÛ´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÖÊ´¾É¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡Ä»ä¤Î²ÖÊ´¾É¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉ¡¿å¤Î¤è¤¦¤Ëáâ¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¡¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¤È¥¬¡¼¥¼¤Î·ä´Ö¤«¤é°î¤ì¡¡¸ÆµÛ´ï¤Î¶õµ¤¤Ç¸«»ö¤ÊÉ÷Á¥¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢µ¤´ÉÀÚ³«¤ò¹Ô¤¤¹¢¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ´ï¶ñ¡Ø¥«¥Ë¥å¡¼¥ì¡Ù¤Î·ä´Ö¤«¤é¡¢áâ¤¬É÷Á¥¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤â¤¦£±¤ÄÉ÷Á¥¤¬¡Á¡¡£±¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡¡²ÖÊ´¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Øí´µ¸øÉ½¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼Ìò¤ä¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹SOS¡Ù¤ÎÏÂÈþ¥È¥·¥ªÌò¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¡£²á¹ó¤ÊÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
