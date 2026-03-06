お笑いコンビ・ナイツの塙宣之さんが同居しているちょっと変わった舅「静夫さん」との日々を綴ったエッセイ『静夫さんと僕』（徳間書店）がコミカライズされ、KADOKAWAから同名のコミックエッセイとして出版された。数々の奇行で塙さんたち家族を驚かせ続けてきた静夫さんは、実は１年半前から施設に入居しているという。塙さんにお話を伺いました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部）

注射を打った後に子どもより泣き叫ぶ静夫さん

ドラマ化に期待

2023年に出したエッセイがコミカライズされることになりました。芸人の矢部太郎さんの漫画『大家さんと僕』のようなほっこりした作品がすごく好きなんです。今回コミックエッセーができたことで１つ夢が叶ったような気持ちになりました。

コミカライズを担当してくださったちゃずさんは、大好きなイラストレーターさんの１人。この作品がすごく売れたら、次はドラマ化を期待したいです。



僕はドラマが好きでよく観ています。テレビ東京かＮＨＫの深夜のドラマとかどうでしょうか？何となくもう絵が浮かんでいます。僕は劇団を主宰しているので、劇団のメンバーもたくさん出したいですね。

僕の役は自分でやろうと思いましたが、やっぱり小栗旬さんでお願いします。(笑)

義父・静夫さんとの日々

エッセイに登場する義父の静夫さんとは2016年から僕が建てた家で同居していました。実は静夫さんは、同居する前に一度脳梗塞になったんです。その時から足をひきずるようになって。当時静夫さん夫婦は、エレベーターがない団地の４階に住んでいました。妻が妊娠して一軒家を買おうと思った時、静夫さんたちも大変だろうから同居をしようということになったんです。

１階は静夫さんと義母のやす子さん、２階に僕と妻と娘３人が住んで、静夫さんはともかくマイペース。家の中に野草を持ち込んでいっぱいにしたり、食事は基本的に布団の上で食べたり。はじめはイライラしましたが、僕も付き合い方を覚えていったので、自由奔放な静夫さんとの暮らしは楽しくなりました。

でも、２年くらい前に静夫さんが家の中で転んでしまったんです。首とかにコルセットが必要な状態になってしまった。医師からは「次に転んだら危ないですよ」と言われました。

家を介護用にリフォームすることやヘルパーさんに来ていただくことも考えたのですが、僕の妻は３人の娘の子育て中。やす子さんは高齢で腰や背中に痛みもあるし、動きがままならない状態。現実的に在宅での介護は難しいということになりました。

医療関係で働いていた妻の妹が、いろいろ調べてくれていい施設が見つかったので、静夫さんに老人ホームに入ってもらうことになりました。

妻は三姉妹で、静夫さんの施設入居は３人で話し合って決めたようです。静夫さんは病院に行くだけでもすごく嫌がるタイプ。さかのぼれば、同居する時も「団地のままがいい」と結構ごねましたね。今の家には静夫さんも10年は住んでいましたから、施設に入ることは乗り気ではなかったようですが、妻たち三姉妹、特に三女が説得してくれたようです。静夫さんは昔から三女に弱くて。いつも、三女が説得すると納得して、話が進みます。



ナイツの塙宣之さん

施設の入居について僕が口をはさむことはありませんでした。三姉妹が話し合って結論が出たことを聞くという形。妻の家は、もともと静夫さんが自由奔放に生きるタイプだったこともあって、「父親」という存在を頼りにしていない。父親に相談せずいろいろ決めてきたDNAがある。静夫さんも「これからどうしようか」って娘たちから相談されたことはないんじゃないかな。

施設で人気者に

静夫さんは、施設でもすごく元気に過ごしています。あっという間に環境に慣れて、老人ホームの人気者になった。筆まめなので、いつものクセで施設内のいろんな部屋の人に手紙を書いているそうです。

割と自由な施設なので、娘たちが静夫さんの好物の「サッポロ一番しょうゆ味」を持っていって施設で作ってあげると喜んで食べているそうです。

無邪気なところやおかしな行動は施設でも変わりません。

この前、静夫さんの拳に血がついていたそうです。静夫さんは昔、空手をやっていたのですが、急に空手をやりたくなったみたいで、施設の壁を殴った。さすがに周りの人はびっくりしたようですが。（笑）

義母はのびのび

静夫さんがいなくなって家の中は寂しくなりました。義母のやす子さんは、静夫さんのことを気にかけているので、毎週のように会いに行っています。ただ、家にいる時の静夫さんは生活も不規則で、ごはんも一緒に食べなかった。

お風呂は僕達家族用と静夫さんたち夫婦用に分かれていたんですが、静夫さんは風呂場に野草を持ち込んでいっぱいにしてしまう。

僕は家の横にあるアパートの一室を仕事場として借りていたので、やす子さんはそこのお風呂を使っていました。

今ではやす子さんは自分の家のお風呂に入れるようになったし、家の中にあった草もなくなりました。そういう意味ではやす子さんが家の１階でのびのび過ごしている感じも正直なところあります。(笑)

時々ですが、僕も静夫さんに会いに行っています。年末年始には静夫さんは家に帰ってきましたし、静夫さんがいると楽しい。義妹やその子どもたちも来るから、15人くらいいたんじゃないかな。親戚が集まってにぎやかでしたね。

自分の両親のことも

静夫さんが施設に入ったことをきっかけに、80代になった自分の両親のことも考えるようになりました。僕は三兄弟の末っ子。兄は２人ともお嫁さんの実家近くに住んでいます。両親の家は千葉で、子どもたちは誰も近くに住んでいません。

両親の今後を話し合うとしたら、僕が兄２人に話を振ることになるのかなあ。年末に帰省するタイミングで連絡を取り合うのも僕がきっかけですから。僕がいちばん忙しいし、子どもも小さいんですけど。兄２人のうちどちらかがやってくれると思わないほうがいいんでしょうね。



うちの親は今後の話を子どもたちにしようとしているんですよ。でも、息子３人が話を聞かない。この前、僕の家の金庫を調べたら、10年前に母親からもらった実家の鍵が出てきました。

この年末も母が僕らに何か話していましたが、「何か言っていたな」としか覚えていない。「ここに全部書いてあるからね」とか言っていた気がします。

両親はまだまだ元気ですが、もう80代。今年こそ、兄２人と連絡を取り合って、両親の今後の話をしたいと思っています。