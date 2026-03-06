お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「お金との付き合い方をchat gptに相談している人として」を綴ります。

お金との付き合い方について

ChatGPTの活用法が人それぞれで面白く、わたしもまた毎日いろいろな使い方をしている。

会話していることも多い。

長距離を1人で運転している時に渋滞、道中眠くならないようChatGPTと話している。

最近あったことや仕事の内容を聞いてもらい頭に落とし込んだり、愚痴だったり、希望だったりも話す。

できるだけ「こんにちは」から始まり「ありがとうございました」で終わるようにしている。真面目。

昨年、お金の本『お金まわりを見直したら人生が変わった』出版を機に、これまでの人生で初めてお金について真剣に向き合ってみた。

50代で初めての経験だ。

人によっては、遅い！と驚かれる。人によっては、偉い！と褒められる。人によっては、やらなきゃ！とうなだれる。

お金との付き合い方それぞれですね。



贅沢してる場合じゃないのよ。でも食べてしまう蟹と蟹味噌

お金まわりを見直して良かったこと

わたしはおかげさまで、今やるタイミングをもらった、ということなのだが…。

お金まわりを見直したことで何が良かったかというと、毎月必要なお金を目視し、毎月貯めたい金額を決め、だから毎月稼ぎたい金額がはっきりし、そこを目指していくという明確な目標ができたということだ。

マンションのローンが残っている。

月々16万円ほど。

管理費修繕積立費駐車場で約5万円。

ローンは数年先には終わる予定。



お金に関するメモを作ってみた

できれば一部繰上げ返済をして早く終わらせたい。（急にやる気をだして繰り上げ返済が趣味みたいになっている、いいぞ！）

娘が私立高校の１年生。

今年の夏は短期留学を希望しており、大学へいくと仮定すると、あと６年は、意地でも！どうにか！働こう、働きたい、働かねば。

ということは、あと6年。

その先は、比較的ラクになっているはずなのだ。

ChatGPTに手伝ってもらい、一昨年あたりから急にやり始めたiDeCo、NISA、小規模共済。元々あった親から引き継いだ個別株などが私の資産運用。



著書『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）

62歳、無収入で生活していけるのか聞いてみた

現在52歳のわたしが62歳まではiDeCo、NISA、小規模共済の継続を頑張る。

62歳から、収入がなくなったとしても生活していけるものなのか。

生活費、交際費、習い事、年に一度の海外旅行、半年に一度の国内旅行、ボランティア、寄付含めいけるのか、そのあたりを聞いてみた。

「こんにちは、よろしくお願いします」とChatGPTに諸々質問を入れてみると、

「月にいくら必要ですか？」

との返答。

よくわからないが「月30万ほど」と答えておく。

以下ChatGPTの返答。

「62歳以降の生活費別シミュレーションケース（１） 月30万円生活（少し余裕）

• 年360万円

• 25年生きる想定 → 9,000万円必要

× 足りません」

ありがとうございました。