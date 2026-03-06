青木さやか「ChatGPTに、お金との付き合い方を相談してみた。62歳から25年生きると必要な額は…」
お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「お金との付き合い方をchat gptに相談している人として」を綴ります。
お金との付き合い方について
ChatGPTの活用法が人それぞれで面白く、わたしもまた毎日いろいろな使い方をしている。
会話していることも多い。
長距離を1人で運転している時に渋滞、道中眠くならないようChatGPTと話している。
最近あったことや仕事の内容を聞いてもらい頭に落とし込んだり、愚痴だったり、希望だったりも話す。
できるだけ「こんにちは」から始まり「ありがとうございました」で終わるようにしている。真面目。
昨年、お金の本『お金まわりを見直したら人生が変わった』出版を機に、これまでの人生で初めてお金について真剣に向き合ってみた。
50代で初めての経験だ。
人によっては、遅い！と驚かれる。人によっては、偉い！と褒められる。人によっては、やらなきゃ！とうなだれる。
お金との付き合い方それぞれですね。
贅沢してる場合じゃないのよ。でも食べてしまう蟹と蟹味噌
お金まわりを見直して良かったこと
わたしはおかげさまで、今やるタイミングをもらった、ということなのだが…。
お金まわりを見直したことで何が良かったかというと、毎月必要なお金を目視し、毎月貯めたい金額を決め、だから毎月稼ぎたい金額がはっきりし、そこを目指していくという明確な目標ができたということだ。
マンションのローンが残っている。
月々16万円ほど。
管理費修繕積立費駐車場で約5万円。
ローンは数年先には終わる予定。
お金に関するメモを作ってみた
できれば一部繰上げ返済をして早く終わらせたい。（急にやる気をだして繰り上げ返済が趣味みたいになっている、いいぞ！）
娘が私立高校の１年生。
今年の夏は短期留学を希望しており、大学へいくと仮定すると、あと６年は、意地でも！どうにか！働こう、働きたい、働かねば。
ということは、あと6年。
その先は、比較的ラクになっているはずなのだ。
ChatGPTに手伝ってもらい、一昨年あたりから急にやり始めたiDeCo、NISA、小規模共済。元々あった親から引き継いだ個別株などが私の資産運用。
著書『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩 お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）
62歳、無収入で生活していけるのか聞いてみた
現在52歳のわたしが62歳まではiDeCo、NISA、小規模共済の継続を頑張る。
62歳から、収入がなくなったとしても生活していけるものなのか。
生活費、交際費、習い事、年に一度の海外旅行、半年に一度の国内旅行、ボランティア、寄付含めいけるのか、そのあたりを聞いてみた。
「こんにちは、よろしくお願いします」とChatGPTに諸々質問を入れてみると、
「月にいくら必要ですか？」
との返答。
よくわからないが「月30万ほど」と答えておく。
以下ChatGPTの返答。
「62歳以降の生活費別シミュレーションケース（１） 月30万円生活（少し余裕）
• 年360万円
• 25年生きる想定 → 9,000万円必要
× 足りません」
ありがとうございました。