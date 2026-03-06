グラビアアイドルやタレントとして活躍する磯山さやかさんは3月5日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：磯山さやかさん公式Instagramより）

グラビアアイドルやタレントとして活躍する磯山さやかさんは3月5日、自身のInstagramを更新。最強開運日にトレーニングを行ったことを報告しました。

【写真】磯山さやかの近影ショット

「その魅力は努力したのタワモノですね」

磯山さんは「どうやら今日は最強開運日なんですね」とつづり、写真を3枚載せています。1枚目は自撮りショットで、すっぴんにも見える顔を公開。42歳とは思えない透明感です。

続けて「平野ノラさんに紹介してもらって　ついに！通い始めました！」と報告。ジムに通い始めたようですが、「みなさん、安心してください。笑　私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています。ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と、現状を説明しています。

コメントでは、「さやかちゃんいつまでも可愛くて素敵」「お顔、すっぴんなんですか?!」「すっぴんも可愛い〜」「その魅力は努力したのタワモノですね」「あららすっぴんなお顔も最高級可愛らしい」「え？すっぴん？可愛すぎる」「めちゃくちゃ綺麗ですね」と、絶賛の声が続出しました。

仕事のオフショット公開

3日には番組に出演した際のオフショットで全身を公開していた磯山さん。スタイルが抜群であることがうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)