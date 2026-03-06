「え？すっぴん？可愛すぎる」42歳・磯山さやか、最新ショット公開「めちゃくちゃ綺麗」「すっぴんなんですか?!」
グラビアアイドルやタレントとして活躍する磯山さやかさんは3月5日、自身のInstagramを更新。最強開運日にトレーニングを行ったことを報告しました。
【写真】磯山さやかの近影ショット
続けて「平野ノラさんに紹介してもらって ついに！通い始めました！」と報告。ジムに通い始めたようですが、「みなさん、安心してください。笑 私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています。ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と、現状を説明しています。
コメントでは、「さやかちゃんいつまでも可愛くて素敵」「お顔、すっぴんなんですか?!」「すっぴんも可愛い〜」「その魅力は努力したのタワモノですね」「あららすっぴんなお顔も最高級可愛らしい」「え？すっぴん？可愛すぎる」「めちゃくちゃ綺麗ですね」と、絶賛の声が続出しました。
「その魅力は努力したのタワモノですね」磯山さんは「どうやら今日は最強開運日なんですね」とつづり、写真を3枚載せています。1枚目は自撮りショットで、すっぴんにも見える顔を公開。42歳とは思えない透明感です。
