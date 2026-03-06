佐久間大介、“お兄ちゃん”とのツーショット公開！ 「絡みが楽しみ」「お兄ちゃんいつもありがとう」
Snow Manの佐久間大介さんは3月6日、自身のInstagramを更新。“お兄ちゃん”とのツーショットを公開し、反響が寄せられています。
【写真】佐久間大介＆“お兄ちゃん”のツーショット
コメントでは「あ、あ、あざてえええええ」「さっくんめっちゃ可愛い」「あざとい佐久間さんも可愛いすぎです！！」「山ちゃんとはもちろん、愛理ちゃんとも撮ってる いいね！！」「お兄ちゃんいつもありがとう」「山里兄さんとの絡みが楽しみ」「あいりん推し21年の私大歓喜」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「あ、あ、あざてえええええ」佐久間さんは「#あざとくて何が悪いの? 出演させていただきました 楽しかった〜！」とつづり、6枚の写真を投稿。番組に出演した際のオフショットです。5、6枚目は楽屋前で撮影された共演者とのツーショットで「お兄ちゃん(山里亮太)と、 愛理ちゃん(鈴木愛理)と、 撮らせていただきました」と説明。3人とも笑みを浮かべており、仲の良さがうかがえますね。
「徹子さんも佐久間くんも素敵です！」たびたびInstagramで出演番組のオフショットを公開している佐久間さん。5日には「#徹子の部屋 に出演させていただきました！！！ 徹子さんと手話でもお話しできて嬉しかったです」とつづり、俳優でタレントの黒柳徹子さんとのツーショットを披露しました。ファンからは「ほんとに出演おめでとう」「徹子さんも佐久間くんも素敵です！」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
