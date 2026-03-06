長岡市で4日午前、急病人を搬送していた救急車が交差点で軽乗用車と衝突する事故があり、救急隊員1人が軽傷を負いました。



警察と消防によりますと4日午前9時15分ごろ、長岡市川崎町の市道で急病の80代男性を市内の医療機関に搬送するため緊急走行をしていた救急車が、赤信号の交差点に入った際に右から来た軽乗用車と衝突しました。



この事故で、救急車に乗っていた20代の男性隊員が首に軽傷を負いました。搬送中の男性は約12分後に別の救急車で市内の医療機関に搬送し、容態に事故の影響は見られなかったということです。



交差点に進入した際、救急車は赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしながら走行していたということです。



近藤知彦長岡市消防長は「交差点進入時の安全確認手順の一層の徹底や、緊急自動車の優先通行権を過信することのない運転など、消防本部全職員で安全意識の向上を図り、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。