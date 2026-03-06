俳優の竹内涼真（32）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。ダイエットした経験を語った。

学生時代はプロを目指しサッカーに打ち込んでいたが、引退後に体重が増加。竹内は「食べるのにも体力がいる」といい、「（練習で）疲れてないとこんなに食べられるんだ」と振り返ったが、スタイルの変化を「マネジャーに怒られて」と打ち明けた。

同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「それで凄い距離を走ったんですって？」と聞かれると、竹内は「新宿から熱海まで。104キロ」と告白。マネジャーからの「痩せないとね」との言葉を受け、「たまたま当時仲いい人が、トレイルランっていって、何日かかけて100キロ走るみたいな。そのリハをするから“じゃあついていこうかな、痩せられるかな”」と挑戦した。

その結果、「ホントしんどかったですけど、たしかに痩せたんですよ」と竹内。「でもそれは痩せたっていうか、水分が抜けた」といい、「16時間ぐらいかけて行って、特急で50分ぐらいで帰って。お腹が空いたんで、ご飯を食べて“うまいな〜！”。“乾杯〜！”ってビールも飲んで戻っちゃった」と明かすと、一同は爆笑。「意味なかった」と苦笑いしていた。