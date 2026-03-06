本田圭佑、有名人の投資に私見「日本はまだまだ理解していない」 世界的DJアオキ氏と戦略的パートナーシップ
世界的DJ・アーティストであり投資家のSteve Aoki（スティーブ・アオキ）氏が2号ファンドを設立し、サッカー元日本代表エースの本田圭佑が創業したベンチャーキャピタル「X&KSK」と戦略的パートナーシップを締結したと発表。2人のほかX& GroupのCo-Founder＆CEOの中西武士氏が6日、都内で行われた記者会見に登壇した。
【写真】カッコイイ…ブラウンスーツできめた本田圭佑
アオキ氏が設立したのは、エンターテインメント領域のスタートアップを主な投資対象とする新ファンド「Aoki Labs II, LP」。パートナーシップを締結する理由について本田は「スティーブとは4年前ぐらいに会いまして。ファウンダーとしてすごく共通点があるなということで、個人的にすごくリスペクトしている人物です。X&KSKは、日本からデカコーンを出すというミッションのもと立ち上げたファンドなんですけど、（アオキ氏と）日本で何かコラボできないかと思った」と話した。
また本田は最後に「“有名人の投資”ということに関して、僕なりの考えを話させていただきたい」とし「有名人が投資業に関わるのはすごく大変なことなんですけど、僕はサッカーを頑張って成功することで、投資業でもいろんなことがうまくいくっていう体験を、これまで僕はしてきました。スティーブもDJとして世界的に活躍している。『ビジネスもサッカーも忙しそうだね』ってよく言われるんですけど、これらはコネクトしている。それが分からない方が日本には多すぎる。アメリカでは理解され始めてるんですけど、日本はまだまだこれを理解していない」と意見。
続けて「『サッカーやってたら投資をやる時間ないよね』ではなく、いやいやむしろサッカーやDJとして活躍することで、投資ポートフォリオが助かったり、具体的には売上げにつながったり、つまりはエコシステムになってると僕は思っている。日本にはいわゆる有名人が投資するっていうエコシステムが出来上がっていないので、日本でプレイしているときも周りの選手にエンジェル投資をやれと言っていたけどなかなかやらない。僕は日本の有名人投資っていうものをいい意味でプロモーションしていきたいなと思っている」と述べた。
