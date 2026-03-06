¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î°ÂÁ´¹Ò¹ÔÍ×µá¡¡Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¤È¶¨µÄ
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï5Æü¤Î¥í¥ó¥É¥óÅÅ¤Ç¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤ÎÍ×¾×¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤¬Æ±³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸¶ÌýÍ¢Á÷Á¥¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¥¤¥é¥ó¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê£¿ô¤Î³°¸ò¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò»ö¼Â¾åÉõº¿¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¥¤¥é¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¿¡¼¥ë»º±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡ËÍ¢Á÷Á¥¤â´Þ¤á¤Æ°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÏÃæÅì¤«¤é¸¶Ìý¤äLNG¤òÂ¿¤¯Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£