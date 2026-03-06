５日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の韓国対チェコ戦で始球式を務めたアイドルが話題になっている。

東京ドームに現れた美女にくぎ付けだ。韓国代表のユニホームとスリムなパンツ姿で登場したのは、韓国のガールズグループ「Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ」のメンバー・ウェンディ。投球後は客席に向かって深くお辞儀した。

ＭＬＢとＷＢＣの公式インスタグラムでも「Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔのウェンディが韓国チームの始球式を務め、チェコチーム戦での勝利を導いた！」とキュートな姿がアップされた。

ＳＮＳ上には「え、ウェンディ始球式したの？！」「始球式ウェンディはびっくりした」「勝利の女神可愛かった〜！」「ウェンディ細すぎてびっくりした。やっぱ綺麗だなぁ」「ウェンディ始球式可愛い！ウエスト細っっっっ！！」「始球式のウェンディさん、ほっそ！！ｗｗ」「ベースボールシャツ姿かわいすぎる！！」「むちゃくちゃ深々とお辞儀しててかわいい笑笑」「ＷＢＣつけたらウェンディが始球式しててびびった」「ウェンディの始球式が綺麗すぎた」などの声が上がっていた。

韓国戦は８日の台湾戦で「ＮＣＴ」ジャニー、９日のオーストラリア戦で「ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）」ウヨンが始球式を務めることが発表されている。