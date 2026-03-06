益若つばさ、約7時間かけた初挑戦ヘアに称賛の声「破壊力すごい」「別人級」
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントの益若つばさが3月5日、自身のInstagramを更新。初めて挑戦したヘアスタイルにイメージチェンジした姿を公開し、注目を集めている。
益若は「髪切った！はじめて切りっぱなしボブにしたよー！」とつづり、以前のウェーブがかかったロングヘアとは印象がガラリと変わった、新しいヘアスタイルの写真を複数枚投稿。艶感のあるハイトーンの切りっぱなしのボブヘアに、黒いトップスとメガネを合わせ、上目遣いでカメラに視線をおくる姿を公開している。
また、このヘアスタイルについて「『おしゃれでドールっぽい』、『カッコよくて可愛い』この矛盾感が今の理想！」「色も春に向けてさらにハイトーンにしました」「この色と髪型に行き着くのに7時間くらいかかっちゃった。おかげで大満足です！ありがとうございました！」と明かしている。
この投稿には「別人級」「7時間はすごい」「印象変わる」「真似したい」「想像以上」「破壊力すごい」「似合いすぎ」「かっこいい」「色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
