高橋みなみ、手作り「鶏肉のクリーム煮」披露「濃厚なソースに食欲そそられる」「器もおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】34歳元AKB神7「器もおしゃれ」鶏肉・ほうれん草などがホワイトソースで煮込まれた一品
高橋は「鶏肉のクリーム煮」とメニュー名を添えて手料理を公開。鶏肉とほうれん草、玉ねぎ、しめじなど多種の具材が入ったクリーム煮を披露した。ストーリーズ内の別の投稿では、調理中と思われるクリーム煮が鍋の中でグツグツと煮えている動画を見ることができる。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「レシピ教えてほしい」「栄養バランスバッチリ」「濃厚なソースに食欲そそられる」「器もおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB神7「器もおしゃれ」鶏肉・ほうれん草などがホワイトソースで煮込まれた一品
◆高橋みなみ、手料理公開
高橋は「鶏肉のクリーム煮」とメニュー名を添えて手料理を公開。鶏肉とほうれん草、玉ねぎ、しめじなど多種の具材が入ったクリーム煮を披露した。ストーリーズ内の別の投稿では、調理中と思われるクリーム煮が鍋の中でグツグツと煮えている動画を見ることができる。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「レシピ教えてほしい」「栄養バランスバッチリ」「濃厚なソースに食欲そそられる」「器もおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】