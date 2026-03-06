【台風のたまご＝熱帯低気圧】あすにも発生へ

気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

【気象庁の予想天気図】「低圧部」から「熱帯低気圧」発生へ

６日（金）の天気図を見ると、日本の南で「Ｌ（低圧部）」が発生しています。「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない熱帯じょう乱です。この部分は、ニュースでよく耳にする「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していません。しかし低気圧と同じ『低』マークで表されます。

７日（土）夜の予想天気図になると、「Ｌ（低圧部）」のところに「TD」が発生しています。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍですが、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「熱帯低気圧」が「台風」になります。

このように「熱帯低気圧」から「台風」が発生することがあるため、動向に注意しましょう。

雨風シミュレーション７日（土）～１６日（月）

気象庁が発生を予想している「熱帯低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が、サイパンやグアムの西の海上を北上し、「父島」すぐ南を通り、北東方向へ進む予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国の週間予報（７日（土）～１３日（金））

全国各地の１３日（金）までの週間予報を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

