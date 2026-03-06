商業宇宙ステーションの開発を手がけるアメリカ企業Vastは日本時間2026年3月5日、総額5億ドルを調達したと発表しました。内訳はシリーズAによる株式調達が3億ドル、借り入れによる調達が2億ドルです。外部からの大規模な資金調達としては今回が初めてとなります。

日本からニコン・三井物産・MUFGの3社が参加

シリーズAの株式調達ラウンドはBalerion Space Venturesが主導し、IQT（In-Q-Tel）やQIA（カタール投資庁）のほか、日本からはニコン、三井物産、MUFG（三菱UFJフィナンシャル・グループ）の3社が参加しました。創業者のJed McCaleb（ジェド・マッカレブ）氏も出資しています。なお、ニコンは翌3月6日付のプレスリリースで、ベンチャーキャピタルのGeodesic Capital（ジオデシック・キャピタル）と共同設立した投資ファンド「NFocus Fund（エヌフォーカスファンド）」を通じた出資であると発表しています。

商業宇宙ステーション計画の開発加速へ

【▲ クルー滞在中の宇宙ステーション「Haven-1」のCGイメージ（Credit: Vast）】

Vastは、2030年に運用終了が予定されているISS（国際宇宙ステーション）の後継需要を見据え、次世代の商業宇宙ステーションを設計から製造、運用まで一貫して手がけています。

同社は現在、商業宇宙ステーション「Haven-1（ヘイブン1）」の統合作業を進めており、2027年の打ち上げを予定しています。2025年11月には、Haven-1の主要システムを検証する技術実証機「Haven Demo」の軌道投入に成功したほか、2026年2月にはNASA（アメリカ航空宇宙局）からISSへの民間宇宙飛行士ミッション（PAM）の実施企業の一社にも選定されました。

Haven-1に続く計画として、Vastは複数モジュールで構成される大型宇宙ステーション「Haven-2（ヘイブン2）」を2028年から段階的に建設し、2032年の完成を目指しています。今回調達した資金は、生産・試験・組立体制の拡充や人員増強に加え、このHaven-2の開発推進に充てられる予定です。

文・編集／sorae編集部

参考文献・出典Vast - Vast Secures $500M in Funding to Accelerate Production of Haven Space Stationsニコン - 商業宇宙ステーション開発を行うVastへの出資についてニコン - NFocus FundをGeodesic Capitalと共同設立