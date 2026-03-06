ユニクロ （C）ORICON NewS inc.

　ユニクロの「UTme!」に5日から、『ポケモン』の新作街作りゲーム『ぽこあポケモン』（Nintendo Switch 2）デザインが登場した。

【写真】『ぽこあポケモン』Tシャツやトートバッグ（デザイン例）

　ニンゲンにへんしんしたメタモンが活躍する同ゲームのスタンプ。ユニクロが展開する「ベーシックTシャツ」「トートバッグ」等の商品に、好きなスタンプを選択して自由な位置にデザインできるサービス。一部店舗だとその場でデザインでき、印刷もできる。店舗ごとに限定デザインも販売している。

　『ポケモン』公式Xでも「ユニクロのUTme!に『ぽこ あ ポケモン』のデザインが登場！」などと紹介。同ゲームに登場するキャラクターがデザインされたイメージを公開した。