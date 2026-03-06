◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会

出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）は開幕日となる第1日第2試合で阿南光（徳島）との初戦が決まった。

選抜大会勝利数で中京大中京は東邦（愛知）と1位タイ58勝で並んでいる。初戦突破すれば、単独トップに立つことになる。高橋源一郎監督（46）は「先輩たちが積み上げてきた勝ち星をしっかり受け止め、四国の代表でしっかり鍛えられているチームとの対戦に向けて、しっかり準備したい」と気持ちを引き締めた。

打線の中心にもなる荻田翔惺主将（3年）も「終業式と重なる第1日だけは避けたかったけど、最多勝の1勝にこだわらずに、一戦必勝で日本一を目標にしたい」とWBC代表でOBの高橋宏斗（中日）とともに頂点に意欲を示した。

阿南光・高橋徳監督（43）は「2年前の初戦の相手も豊川だったし、愛知勢とは縁を感じる。強豪校だけど、全力でチャレンジしたい」と語り、佐藤柊平主将（3年）も「冬に取り組んだスイング強化の成果を甲子園で発揮するだけ」と万全の構えで初戦に臨む。