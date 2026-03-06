脱税新人議員が開き直り…国民を“馬鹿”呼ばわりに「とんだ勘違い野郎」「痛すぎて見てられない」＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作では、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設し、ザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断してきた。

3月5日（木）に放送された最終回では、正子たちが、脱税に手を染めた新人議員・灰島直哉（勝村政信）をいよいよ追い詰める展開となった。

すると灰島は、とんでもない暴言を吐き…。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】新人議員の隠し財産の在り処は…

◆ザッコクvs灰島、最終決戦が開幕！

最終回では正子たちが、元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）の元秘書で、“鷹羽直哉”として政界入りを果たしたばかりの灰島を怪しみ、彼の脱税を暴くべく新潟に向かった。

しかし、正子たちが自分を調査していることに気づいた灰島は、協力者であるさとやま信用組合の理事長・佐古田蔵之介（井上順）とともに、鷹羽一族の隠し財産を安全な場所に移そうと画策。新潟で行われる祭りの騒ぎに便乗し、“ある場所”に金を移動させていた。

正子たちは鷹羽の家が怪しいと睨み、宗一郎の協力も得て隠し財産を必死に探すも苦戦…。

すると、“運がいい”のが取り柄のザッコクのメンバー・古町豊作（高橋克実）にハプニングが起こり、“意外な場所”に隠された財産を発見する展開となった。

いよいよ追い詰められた灰島は、「恥も、外聞も、何もかも捨てて、やっとの思いで手に入れたんだ！ 鷹羽家のすべてを！ 力を！」と“逆ギレ”するも、正子は「これは、あなたのモノでも、当然鷹羽家のモノでもありません。本来、正しく集めて、正しく使われなければならなかった国民のお金です」と反論した。

灰島はこれに悪びれることなく、「庶民に金を与えて、この国のためになるなどと、本気で思ってるのか？ 馬鹿がもつ金は、馬鹿な金として消えていくだけだ」と暴言を吐く。

傲慢な態度の灰島に、正子は「馬鹿は自分でしょ」と呆れ、ほかのザッコクメンバーからも「本気で国民にお金を与える立場だと思ってるなら、とんだ勘違い野郎ですね」「お金を『力』とか呼んでる時点で、痛すぎて見てらんないんですけど」などと容赦ない言葉が飛んでいた。