ブレイザーズのドリュー・ホリデーがNBA史上4人目のスタッツラインをクリア

ポートランド・トレイルブレイザーズは、3月5日（現地時間4日）のメンフィス・グリズリーズ戦を122－114で制し、連敗を2で止めた。

同点9度、リードチェンジ16度を記録したこの試合。敵地フェデックス・フォーラムでブレイザーズは4点リードで最終クォーターを迎え、ベテランのドリュー・ホリデーが16得点を奪う爆発で勝利をもたらした。

この日のブレイザーズは、ホリデーがゲームハイの35得点11アシストに5リバウンド、ジェレミー・グラントが30得点9リバウンド4アシスト、ロバート・ウィリアムズ3世が20得点11リバウンド3ブロックをマーク。

なかでもチーム最年長のホリデー（35歳）は、今シーズン最多得点に加えてキャリアハイに並ぶ8本の3ポイントシュートを成功。フィールドゴール成功率68.4パーセント（13／19）、3ポイント成功率72.7パーセント（8／11）の大当たり。

35歳を迎えた選手たちのうち、1試合で30得点、5リバウンド、10アシストに3ポイント成功5本以上をクリアしたのはホリデーがNBA史上4人目。残りの3選手はいずれも現役で、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）とステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が各1回、ジェームズ・ハーデン（クリーブランド・キャバリアーズ）が5回記録している。

【動画】グリズリーズ戦で爆発したホリデー！





