2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°15Ç¯¡£
Ëº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ø¡×--¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î²È¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ËÉºÒ»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂçÃÏ¿Ì¤Î»þ¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÌÂ¤ï¤º½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ß¤µ¤ó¡ÄµÜ¾ë¸©ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¡£Ä¹ÃË¤¬1ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î°ì¤Ä¡£2016Ç¯12·î¤Ë¤ÏËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¿ÌºÒ»þ¤Î¼«ÂðÈòÆñÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÉ¤ì¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤òºî¤ë
¥°¥é¥Ã¡ª¤ÈµÞ¤ÊÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡á¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Î¤¬Å¾ÅÝ¡¦Íî²¼¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Æ¬¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÉÛÃÄ¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È°Â¿´¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦²ÈÂ²Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
ÇØ¤¬Äã¤¤²È¶ñ¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¿²¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡Ú¢þ¡Û
ÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡ª
¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤¬¿¿¾å¤Ë¤Ê¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Î¥é¥°¤Î¾å¡Ú¢þ¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤â
¢£¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤âOK¡©
¥¥Ã¥Á¥ó¡Ú¡ß¡Û
²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¾ì½ê¡£¿©´ïÃª¤ä¾®Êª¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Î¤â¤Î¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´í¸±À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°Î¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥¤¥ì¡Ú¢¤¡Û
Ãì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¤Ê¤é¡¢Íî²¼Êª¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤âOK¡£¥È¥¤¥ì¤Î¿å¤¬µÕÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£
¤ªÉ÷Ï¤¡Ú¢¤¡Û
¥È¥¤¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤âOK¡£ÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤é¡¢ÂÎ¤òÁÇÁá¤¯¤Õ¤¤¤ÆÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤ËÈòÆñ¤ò¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¡Ú¢¤¡Û
Íî²¼Êª¤«¤éÆ¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤¬·Ú¤¤¤ÈÆ°¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÉÛ¤ÇÆ¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÍÉ¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¿ôÉÃ´Ö¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ç¤½¤Î¸å¤Î°ÂÁ´¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤Ï¤É¤³¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¬¤ò¼é¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÑ°Õ¤ä¡¢ÈòÆñ¤òË¸¤²¤Ê¤¤¾ì½êÁª¤Ó¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
