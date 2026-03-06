Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。真っ赤なロングネイルが印象的な姿を公開した。

【写真】インパクト抜群！Stray Kidsフィリックスの真っ赤なロングネイル【動画】韓国・フランス国交樹立140周年記念名誉アンバサダーに就任

■Stray Kidsフィリックスが真っ赤なロングネイルを披露

フィリックスはモデルを務めるGentle Monster（ジェントルモンスター）と、アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のアイテムを纏った写真を10枚アップ。1、2枚目では左手でスマホを操り、右手にコーヒーカップを持っているが、人差し指と中指からは、5cmほどはあろうかという長さの真っ赤なネイルが伸びている。先端が尖ったシャープなインパクト抜群なデザインで、リングを嵌めているようにも見える。

そして6、10枚目では、レーサールックに身を包んだミッキーとの2ショットを披露。6枚目ではしゃがみ込んでミッキーと顔と顔を寄せ合い、何やら内緒話をしているような雰囲気。そして10枚目では、手を伸ばしてミッキーと手を繋ぎ、クールな表情を浮かべている。Gentle Monsterは「Circuit Collection Disney x Formula 1」のローンチを予告しており、その予告だと思われる。

また、7枚目では、舌をペロっと出した犬に“お手”をするように手の平を差し出したショットも。キャップを脱ぎ、犬の前にちんまりとしゃがんだ姿がかわいらしい。

SNSでは「ネイルすごいな!?」「ネイルしてるピリ新鮮で好き」「ミッキーとコラボのピリちゃんサイコー」「ミッキーとピリが一緒の画面にいるの嬉しすぎる」「ミッキー×ピリ最高に可愛い」「お手手かわいすぎ」「爪すんごいね」と反響を集めている。

■Stray Kidsフィリックスが韓国・フランス国交樹立140周年を記念した名誉アンバサダーに就任

なおフィリックスは俳優のチョン・ジヒョンと共に、韓国・フランス国交樹立140周年を記念した名誉アンバサダーに就任した。この告知として、ブラックスーツに身を包んだフィリックスが、凛々しく歩くムービーが公開されている。

■動画：Gentle Monster「Circuit Collection Disney x Formula 1」予告