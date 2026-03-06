HANA、A.B.C-Z、乃木坂46ら7組が集結！『Venue101 EXTRA in 仙台』公開収録の様子が到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』が、3月14日23時から放送。このたび、番組の見どころと公開収録の様子が公開された。

■東北から未来への希望を届けるライブ

東日本大震災から15年となる2026年。今回は『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市・仙台サンプラザホールでの公開収録を実施。未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩みを進めてきた東北から、未来への希望を届けるライブを、7組のアーティスト（A.B.C-Z、THE JET BOY BANGERZ、サバシスター、高橋優、乃木坂46、HANA、宮世琉弥）、1,700人の観客とともに送る。

◎A.B.C-Z

岩手のテレビ局が行う復興応援プロジェクトのサポーターとして、3年にわたり岩手の被災地を訪れてきたA.B.C-Z。地震や津波が残した爪痕を目の当たりにする一方で、被災の経験を語り継ぐ人たちや、復興に向けて努力する若者たちとの出会いを通して、岩手の人たちとの絆を深めてきた。

そんなA.B.C-Zは今回、ストレートで力強い歌詞が印象的な応援ソング「頑張れ、友よ！」を披露。会場が一体となった熱いパフォーマンスを届ける。

◎THE JET BOY BANGERZ

卓越したダンススキルが高く評価されている10人組ダンス＆ボーカルグループ「TJBB」ことTHE JET BOY BANGERZは、一夜限りのコラボパフォーマンス。披露する楽曲は、東日本大震災復興支援チャリティソングとして多くの人たちを勇気づけてきた、EXILEの「Rising Sun」。この曲を、宮城県山元町のダンススクールの子どもたち、そしてOG総勢50人とのスペシャルコラボで届ける。

番組では、一緒にステージを作り上げる子どもたちのもとを、福島出身のメンバー・TAKUMIが訪ね、一緒に練習に励んだ模様も紹介。ダンスを全力で楽しむ子どもたちのかわいらしさとTJBBの力強さが溢れるパフォーマンスでエールを届ける。

◎サバシスター

2022年結成の3ピースガールズバンド・サバシスター。メンバーのごうけ（Dr＆Cho）・るみなす（Gu＆Cho）がともに仙台出身。震災後にギターを手に取ったるみなす、そんな彼女と仙台市内のライブハウスで出会ったごうけ。それぞれ仙台で被災した彼女たちは、ともに音楽に支えられ、その後の日々を歩んできた。

そんなサバシスターが届けるのは、「才能」。作詞・作曲を手がけたなち（Vo）が「一歩踏み出す勇気こそが“才能”だ」との思いをこめた一曲。彼女たちが夢へと歩みだす出発点となった、地元・仙台で奏でる。

◎高橋優

秋田出身のシンガーソングライター・高橋優がステージに登場。地元・秋田でフェスを主催するなど、ふるさと東北を盛り上げ続けてきた高橋優。そんな高橋が綴る歌詞によく登場するのが「笑顔」。今回のステージで披露するのも、笑顔の大切さを歌い上げた代表曲「福笑い」だ。

今回高橋は、アートディレクターの水谷孝次が震災以降15年にわたって撮影を続けてきた、“東北の子どもたちの笑顔”とのスペシャルコラボレーションで「福笑い」を披露する。東北ゆかりの出演アーティストも参加し、会場いっぱいに咲き誇る子どもたちの笑顔とともに、希望のメッセージを響かせる。

◎乃木坂46

2011年8月の結成以来、様々な復興支援活動を行ってきた乃木坂46。2022年からは3年にわたってNHKの番組で被災地を訪れ、震災の記憶を聞いてきた。そんな彼女たちが今回パフォーマンスするのは、グループの代表曲であり、この曲の歌詞に勇気づけられたという声も多く寄せられた、「君の名は希望」。秋田出身の矢田萌華や岩手出身の佐藤璃果、祖父母が福島出身の梅澤美波ら、東北ゆかりのメンバーを含む16人が、東北の人たちの思いを歌声に乗せ、未来への希望を届ける。

さらに、BSプレミアム 4Kの放送では、会場の心をひとつにする「Sing Out！」も披露する。

◎HANA

今回番組では“あなたが大切にしている出演アーティストとのエピソード”を募集。HANAにも「つらいときに心の支えになった」、「自分を肯定していいんだと思えた」といった声が数多く寄せられた。なかには、今回の会場・仙台サンプラザホールで被災したという女性からのお便りも。そんな、多くの人に前へ進む力を届けているHANAが披露するのは、夢を追う人や、毎日を懸命に生きる人たちの背中を押す楽曲「Cold Night」。弾けるような爽やかなサウンドに乗せてエールを送る。

さらに、BSプレミアム 4Kの放送では、2025年の『紅白歌合戦』でも披露したデビュー曲「ROSE」も届ける。

◎宮世琉弥

“宮城から世界へ”の決意を名前に込めた、宮城出身の宮世琉弥。今回、自らの震災の記憶をもとに作詞した曲「Voice」を初披露する。地震の発生時、当時通っていた東松島市の小学校の教室にいた宮世。その小学校を12年ぶりに訪ねたときに目に留まった“あるもの”が、「Voice」の歌詞に織り込まれている。宮世とともにふるさとを訪ね、歌詞に込められた宮世の強い思いを紐解く。宮世がこの歌に乗せて伝えたいメッセージとは――。宮城から世界へ、届ける。

■番組情報

『Venue101 EXTRA in 仙台 ～震災から15年 未来へ～』

NHK総合：03/14（土） 23:00～23:45

NHK BSプレミアム 4K：03/27（金） 21:50～22:50

司会： 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花

ナレーション： 服部伴蔵門

【出演・曲目】 ※五十音順

A.B.C-Z 「頑張れ、友よ！」

THE JET BOY BANGERZ 「Rising Sun」(EXILE)

サバシスター 「才能」

高橋優 「福笑い」

乃木坂46 「君の名は希望」・（BSプレミアム 4Kのみ） 「Sing Out！」

HANA 「Cold Night」・（BSプレミアム 4Kのみ） 「ROSE」

宮世琉弥 「Voice」

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101

■【画像】番組告知画像 他