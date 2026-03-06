°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤È»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È!? ¥¢¥ê¥¢(¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«)¤¬¥â¥Ç¥ë³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè9ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè9ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¥³¥é¥à¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¤ò¹ðÇò¡£3Ç¯Á°¤Ë¥â¥Ç¥ë³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Çº¸¶»¤òÁ´Å¦¤·¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥â¥Ç¥ëÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ê¥¢¤ò¡¢°ìÍÕ¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥ê¥¯¥é¡Ù¤ÏµÙ´©¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤¢¤È2¹æ¡£½ª¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ë²è¤òµá¤á¤ëÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤Ïµ×¡¹¤Î¡Èµ´¥â¡¼¥É¡É¤òÈ¯Æ°¡£¡ÖºÇÄã¤Ç¤â1¿Í20ËÜ¡×¤È¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤¹¡£
°ìÍÕ¤âºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡É¡£ÃËÍ§Ã£¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤ÏÂç·ãÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥ã¥ó¥×¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë°ìÍÕ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤Ë¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡½¡½¡£
ºÇ½ª²óÄ¾Á°¡ªÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¤ëÂè9ÏÃ¤Ï¤¢¤¹3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£¤â¤É¤«¤·¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø