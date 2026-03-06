ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式Xアカウントは6日、アメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたプールDのフォトデーの様子を収めた動画を投稿。

今大会の優勝候補であるドミニカ共和国とベネズエラの代表選手たちが、和やかな雰囲気で交流する姿が話題となっている。

■強豪が笑顔の交流

投稿された動画では、盛り上がる両チームの選手たちがグラウンド上で笑顔で挨拶を交わしたり、肩を組んで談笑したりと、リラックスした表情でフォトデーを楽しんでいる様子が確認できる。

プールDにおける2巨頭であり、WBC優勝候補の一角でもあるだけに、熾烈な戦いを繰り広げるであろうライバル同士だが、勝負から離れた場での彼らの友好な関係はXやRedditといったプラットフォームで多くの海外ファンから好意的に受け止められている。

「2つのチームの間には愛しかない」

「スポーツマンシップの素晴らしい例」

「なんとも愛らしい光景」

「WBCは球界にとってベストなこと。仲間達や対戦相手とともに、こんなにも楽しんでいる光景が見られるんだから」

「国際試合はやっぱりいいね」

■「死の組」プールDでの激突

両チームは、マイアミを舞台とするWBCの1次ラウンド・プールDに所属。このプールには、他にオランダ、イスラエル、ニカラグアといった難敵も含まれており、まさに「死の組」だ。

ドミニカは、フアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、マニー・マチャド、ブラディミール・ゲレーロJr.といったMLBのスター選手をずらりと揃えた「スーパースター軍団」との呼び声も高く、2013年以来の優勝を狙う。一方のベネズエラも、MVPのロナルド・アクーニャJr.を筆頭に、強力な布陣で大会に臨んでいる。

試合ではライバルとして火花を散らす両チームだが、フォトデーで見せた互いへのリスペクトと友好の精神は、WBCという国際大会の魅力を一層引き立てるもの。熱い戦いとスポーツマンシップを通じて、ますますWBCへの期待が高まりそうだ。

両者の1次ラウンドでの直接対決は、日本時間12日9時開始予定。

